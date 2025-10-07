Pénzért cserébe vette fel a szépkorúakat az idősek otthona egykori korrupt igazgatója

Kedden előkészítő ülést tartott a Szekszárdi Törvényszék. A vád szerint az idősek otthona egykori igazgatója pénzért cserébe elősegítette az intézménybe való felvételt - írta meg a Teol.hu.
A vádlott az otthon működését, gazdálkodását, és a gondozási munkát illetően önálló döntési jogkörrel rendelkezett. Az új gondozottak felvétele, valamint az ápoló-gondozó ellátás biztosítása is feladatai közé tartozott.
Az intézmény szabályzata szerint a már elhelyezett gondozottak fizetnek csak havi térítési díjat, az igazgató azonban a vádak szerint 2022-ben és 2023-ban kenőpénzt kért és kapott azért, hogy egy-egy idős ember elhelyezését biztosítsa.
A férfi a hivatali irodájában, az ügyészség álláspontja alapján készpénzt rejtő borítékokat vett át: 400 ezer forintot két esetben, 50 ezer forintot egy alkalommal, ezt követően pedig 100 ezer forintot. A vádlott nem ismerte be, hogy üzletszerűen kenőpénzt fogadott el, több pénzátvételt is letagadott. Az egykori igazgató azt állítja, soha nem fogadott el anyagi juttatásokat hozzátartozóktól.
Az ügyész 6 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést, 6 év közügyektől eltiltást és 1,6 millió forint pénzbüntetést indítványozott. Mivel a férfi tagadta a vádakat, a Szekszárdi Törvényszék tárgyalást tűzött ki 2025 decemberére, ahol tanúkat is meg fognak hallgatni. A bizonyítékok és vallomások értékelése után fog megszületni az ítélet.
2024 év elején még négy gyanúsítottja volt az ügynek a Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján. A vesztegetés nem csak akkor számít bűncselekménynek, ha valaki elfogadja az anyagi juttatást, hanem akkor is ha valaki pénzt ad át.
A nyomozó hatóság 2023. december 13-án rendelte el az egykori igazgató őrizetbe vételét, majd két nappal később a letartóztatását. A férfi eddig közel 10 hónapot töltött rácsok mögött, jelenleg házi őrizetben van. Amennyiben a vádat megalapozottnak találják, az egykori igazgató többéves szabadságvesztésre számíthat és hosszú időre eltilthatják a közügyek gyakorlásától.
Több száz millió forintot foglaltak le a hatóságok három kórházi közalkalmazottoktól. Két főorvos volt a történet főszereplője, akiknek egy szociális munkás is segített. Még egy illegális pénztárat is működtettek, hogy fenntartsák a jogszerűség látszatát.