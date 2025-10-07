Pénzért cserébe vette fel a szépkorúakat az idősek otthona egykori korrupt igazgatója

Kedden előkészítő ülést tartott a Szekszárdi Törvényszék. A vád szerint az idősek otthona egykori igazgatója pénzért cserébe elősegítette az intézménybe való felvételt - írta meg a Teol.hu.

Az idősek otthona volt vezetője tagadja, hogy kenőpénzt fogadott el

Kép forrása: Bencze Péter

A vádlott az otthon működését, gazdálkodását, és a gondozási munkát illetően önálló döntési jogkörrel rendelkezett. Az új gondozottak felvétele, valamint az ápoló-gondozó ellátás biztosítása is feladatai közé tartozott.

Az idősek otthonába való felvételért nem kellett volna külön fizetni

Az intézmény szabályzata szerint a már elhelyezett gondozottak fizetnek csak havi térítési díjat, az igazgató azonban a vádak szerint 2022-ben és 2023-ban kenőpénzt kért és kapott azért, hogy egy-egy idős ember elhelyezését biztosítsa.

A férfi a hivatali irodájában, az ügyészség álláspontja alapján készpénzt rejtő borítékokat vett át: 400 ezer forintot két esetben, 50 ezer forintot egy alkalommal, ezt követően pedig 100 ezer forintot. A vádlott nem ismerte be, hogy üzletszerűen kenőpénzt fogadott el, több pénzátvételt is letagadott. Az egykori igazgató azt állítja, soha nem fogadott el anyagi juttatásokat hozzátartozóktól.

Az ügyészség súlyos büntetést kér az idősek otthona egykori igazgatója ellen

Az ügyész 6 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést, 6 év közügyektől eltiltást és 1,6 millió forint pénzbüntetést indítványozott. Mivel a férfi tagadta a vádakat, a Szekszárdi Törvényszék tárgyalást tűzött ki 2025 decemberére, ahol tanúkat is meg fognak hallgatni. A bizonyítékok és vallomások értékelése után fog megszületni az ítélet.

2024 év elején még négy gyanúsítottja volt az ügynek a Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján. A vesztegetés nem csak akkor számít bűncselekménynek, ha valaki elfogadja az anyagi juttatást, hanem akkor is ha valaki pénzt ad át.

A nyomozó hatóság 2023. december 13-án rendelte el az egykori igazgató őrizetbe vételét, majd két nappal később a letartóztatását. A férfi eddig közel 10 hónapot töltött rácsok mögött, jelenleg házi őrizetben van. Amennyiben a vádat megalapozottnak találják, az egykori igazgató többéves szabadságvesztésre számíthat és hosszú időre eltilthatják a közügyek gyakorlásától.