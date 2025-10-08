Rendőrökre támadt egy bódult ír férfi a magyar nagyvárosban

A fiatal ír férfi október 2-án délután, bódult állapotban jelent meg a Debrecen Plaza kaszinójánál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be, emiatt konfliktus alakult ki köztük. A kaszinó személyzete rendőri segítséget hívott, azonban a megvadult külföldi nem működött együtt, inkább trágár szavakat ordítva verekedésre szólította fel helyszínre érkező rendőröket - írja a Haon.hu.

Ír férfi támadt rendőrökre a Debrecen Plazában

A fotó illusztráció: Pexels.com

A vádirat szerint a bódult férfi a testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát megragadta és rángatta, majd az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit használva, egyiküket ököllel többször megütötte. A már félmeztelenül örjöngő fiatal a szolgálati kutya fejére is ráütött, ellenállását azonban a kutya alkalmazásával megtörték, aztán megbilincselték.

Elítélték és kiutasították Magyarország területéről az ír férfit

A Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleményében hangsúlyozza, hogy a könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr kérte a támadó megbüntetését. A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.

A bíróság a vádlottat jogerősen 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről.

A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást.

