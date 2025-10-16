Babicsek Bernát szülei ma szembesülnek az igazsággal: kimondják az ítéletet

Ma végre kiderülhet ki a felelős Babicsek Bernát haláláért. A Budakörnyéki Járásbíróságon reggel kilenckor kezdődött az a tárgyalás, amelyen ítélet várható a 2021 szilveszterén tragikusan elhunyt zenész-színész ügyében - írta a Borsonline.

Babicsek Bernát édesanyja az ítélet előtt a bíróságon

Fotó: Gáll Regina/Bors

Babicsek Bernát szülei ma is ott ülnek a tárgyalóteremben, szinte minden alkalommal részt vettek az eljárás során, mégis ez a nap más, mint a többi. Ez lehet az utolsó alkalom, hogy szembesülnek a vádlottal, mielőtt a bíróság kimondja az ítéletet.

A fiatalon elhunyt zenész halála még mindig megrázza a rajongókat. Babicsek Bernát 2021. december 31-én vesztette életét solymári otthonában, ahol tűz ütött ki. A lángok eloltása után derült ki, hogy a népszerű zenész már nem él.

A szülei szerint viszont életben maradhatott volna, ha a helyszínre vezényelt rendőr időben körültekintően jár el.

Az ítélet előtt a vádlott is megszólalt

A tragédia éjszakáján a helyszínre küldött rendőr nem érez felelősséget. A korábbi tárgyaláson magabiztosan felszólalt a bíróság előtt:

„Én, ha dolgozom, akkor dolgozom. Ha nem, akkor nem. Száz százalékosan odafigyelek. Nagyon örülök, hogy múltkor megnézték a helyszínen készült felvételeket. Ugyanígy csinálnék mindent, köszönöm szépen.”

Vagyis a rendőr szerint mindent a szabályoknak megfelelően tett és nem hibázott. A szülők ezzel szemben úgy érzik, hogy túl sokáig vizsgálják a nyilvánvaló ügyet.

A Budakörnyéki Járásbíróság ma hirdet ítéletet és végre eldőlhet, hogy a helyszínre vezényelt rendőrt hibásnak találják e gondatlanságból elkövetett emberölésben vagy felmentik a vád alól.

Babicsek Bernát halálának részleteit az Origo oldalán is olvashatják.