Oszlopnak csapódott és felborult egy malacokat szállító kamion

Pénteken délután felborult egy malacokat szállító kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében. A jármű felborult, és az úttesten sodródva kidöntött egy oszlopot – számolt be róla a Baon.hu.

Felborult egy malacokat szállító kamion Kiskunfélegyháza térségében. Az állatokat átterelik egy másik járműbe, majd egy nyerges vontatóval a kerekeire állítják

Fotó: Pozsgai Ákos

Felborult kamion, elpusztult állatok

A Baon.hu úgy tudja: a sofőr megúszta a szerencsétlenséget kisebb sérülésekkel, így nem vitte el kórházba a mentő, a járműnél maradt. A szerencsétlenség helyszínén a tűzoltók dolgoznak, akik igyekeznek átterelni az állatokat egy időközben érkezett másik kamionra, amellyel elszállítják őket. A balesethez nyerges vontatót is hívtak, amellyel megpróbálják a járművet a kerekeire emelni. A műszaki mentés idejére a körforgalomban rendőrök irányítják a forgalmat.

