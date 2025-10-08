Nem tudta kifizetni a tankolást, pedig komoly értéket rejtett a csomagtartója

Egy kapuvári töltőállomás munkatársai rendőrt hívtak a 37 éves osztrák férfire, mert nem tudta kifizetni a megtankolt üzemanyag árát. A kiérkező járőrök jelentős mennyiségű kannabiszra leltek az autó csomagtartójában – írta meg a Borsonline.hu.

Négy szemeteszsák rejtette a közel 14 kilogramm kannabiszt

Fotó: Police.hu

A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan, italszagot áraszt magából, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. Kiderült az is, hogy a férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, mivel azt az osztrák hatóságok korábban – ittas vezetés miatt – bevonták. Az egyenruhások az autót is átvizsgálták, és a csomagtartóban 4 darab 150 literes szemeteszsákot találtak, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az összesen 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

Nem csak szállította, fogyasztotta is a kannabiszt

A férfi előállítását követően drogtesztet végeztek, amely marihuána fogyasztását mutatta ki. Az osztrák drogfutárt a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

