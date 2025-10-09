Hírlevél

baleset

Szarvassal és teherautóval is karamboloztak, teljes a káosz a 3-ason

Két baleset is történt reggel a 3-as főúton. Vadgázolás és egy teherautós baleset is káoszt okozott.
Hatvan és Kerekharaszt között egy autó és egy teherautó összeütközött. Az Útinform információi szerint a baleset miatt az 55-ös kilométernél csak félpályán haladhat a forgalom, ami lassítja a közlekedést - írta meg a Heol.hu. Ez még csak egy esemény, de amikor megtörtént a második, már lehetett tudni, hogy káosz lesz a 3-as főúton.

Káosz a 3-as főúton
Káosz a 3-as főúton (illusztráció)
Forrás: nool.hu

A vadgázolás után lett teljes a káosz

Pár kilométerrel arrébb, a 101-es kilométernél Füzesabony és Gyöngyös között egy autó elé ugrott egy szarvas. Ezen a szakaszon is félpályán haladhatnak az arra járók a helyszínelés ideje alatt.

Október elején Debrecen egyik legforgalmasabb útján történt brutális baleset egy BMW-vel. 

Egy nő egy férfi ült abban a luxusautóban, amely betonkerítésnek csapódott. Mindketten fejsérüléseket szenvedtek, a BMW ugyanis a tetejére borult, sőt, még a kereke is kiszakadt. Ha szeretné megnézni a helyszínen készült képeket, kattintson ide!

 

