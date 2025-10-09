Szarvassal és teherautóval is karamboloztak, teljes a káosz a 3-ason

Hatvan és Kerekharaszt között egy autó és egy teherautó összeütközött. Az Útinform információi szerint a baleset miatt az 55-ös kilométernél csak félpályán haladhat a forgalom, ami lassítja a közlekedést - írta meg a Heol.hu. Ez még csak egy esemény, de amikor megtörtént a második, már lehetett tudni, hogy káosz lesz a 3-as főúton.

Káosz a 3-as főúton (illusztráció)

Forrás: nool.hu

A vadgázolás után lett teljes a káosz

Pár kilométerrel arrébb, a 101-es kilométernél Füzesabony és Gyöngyös között egy autó elé ugrott egy szarvas. Ezen a szakaszon is félpályán haladhatnak az arra járók a helyszínelés ideje alatt.

