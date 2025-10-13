Káosz az M1-es autópályán, a tűzoltók korán munkára fogták a feszítővágókat

Hírlevél

Hármas karambollal indult a hétfő reggel az M1-es autópályán, Bicske magasságában. A balesetben egy autó úgy összeroncsolódott, hogy utasát csak feszítővágóval tudtak kiszabadítani a tűzoltók.
Súlyos baleset történt az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske magasságában, a 36. kilométernél. A szerencsétlenségben három gépkocsi karambolozott, emiatt pedig súlyos fennakadások várhatóak a közlekedésben - tudatta a Feol.hu.

A tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani egy utast, miután három jármű ütközött egymásnak az M1-es autópályán egy súlyos balesetben hétfő reggel
Fotó: Katasztrófavédelem (illusztráció)
Fotó: Katasztrófavédelem (illusztráció)

Súlyos balesettel indult a hétfő reggel

A bicskei önkormányzati tűzoltók viszonylag hamar a helyszínre értek és azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Az egyik jármű utasa beszorult a roncsba, őt feszítővágóval mentették ki a tűzoltók. Több mentőautó is a helyszínre érkezett, egyelőre még nincs információ a sérültek állapotáról.

A hétvégén a rendőrség közzétett egy olyan videót, amelyen egy egyre többször előforduló balesetfajtát örökítettek meg: mind több fiatal szenved súlyos rollerbalesetet. A felvételen az látható, ahogy egy 18 éves fiú fékezés nélkül száguld át az úttesten és belecsapódik egy személyautóba. Pechére egy rendőr is éppen a közelben volt.


 

 

