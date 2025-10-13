Káosz az M1-es autópályán, a tűzoltók korán munkára fogták a feszítővágókat

Súlyos baleset történt az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske magasságában, a 36. kilométernél. A szerencsétlenségben három gépkocsi karambolozott, emiatt pedig súlyos fennakadások várhatóak a közlekedésben - tudatta a Feol.hu.

A tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani egy utast, miután három jármű ütközött egymásnak az M1-es autópályán egy súlyos balesetben hétfő reggel

Fotó: Katasztrófavédelem (illusztráció)

Súlyos balesettel indult a hétfő reggel

A bicskei önkormányzati tűzoltók viszonylag hamar a helyszínre értek és azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. Az egyik jármű utasa beszorult a roncsba, őt feszítővágóval mentették ki a tűzoltók. Több mentőautó is a helyszínre érkezett, egyelőre még nincs információ a sérültek állapotáról.

