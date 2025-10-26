Megrázó frontális karambol történt vasárnap késő délután

Súlyos baleset történt a 66-os főút 7-es kilométerénél vasárnap délután fél ötkor Pécs és Mánfa között. A frontális karambolban két autó ütközött, összesen hárman utaztak a járművekben – közölte a Bama.hu.

Karambol a 66-os úton vasárnap délután

Fotó: Illusztráció/Gyuricza Ferenc

Frontális karambol a 66-os főúton

Az egyik autó két utasa ki tudott szállni a kocsiból, a másik jármű vezetőjét a kiérkező tűzoltóknak kellett kivágniuk a roncsból. A helyszínre a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltók érkeztek meg.

Jelenleg úgy tudjuk, egy ember biztosan megsérült, állapotáról ezidáig az Országos Mentőszolgálat nem közölt információkat.

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a baranyai hírportált, hogy a rendőrség teljes útzár mellett helyszínel, az autósokat visszafordítják, kerülni István-akna felé lehet.

