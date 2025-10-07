Durva, ami a BMW-ből maradt, hatalmas karambol a 21-esen – helyszíni képekkel és videóval

Hatalmas ütközés történt kedden a 21-e főúton Szurdokpüspökinél. A durva karambol során egy kisbusz ütközött össze egy BMW-vel. A baleset helyszínén járt a Nool.hu fotóriportere, aki részletes képeket és videót készített a roncsokról.

Durva karambol a 21-es főúton Fotó: Lorkó Dávid/Nool.hu

A karambol miatt áll a forgalom

Riasztották a tűzoltókat, majd a helyszínre kiérkező pásztói hivatásosok áramtalanították az összetört járműveket.

A Ford kisbusz az oldalára borult, de a BMW sem úszta meg épségben. A csodával határos módon személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár hatalmas. Mentők is a helyszínre érkeztek – tájékoztatta a hírportált Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. A balesetről készült képgalériát itt tudja megnézni.

Súlyos frontális karambol történt Bonyhádnál is, a 6-os főút 159-es kilométerénél, miután egy külföldi sofőr előzés közben összeütközött egy szemből érkező járművel. A balesetben a furgon felborult, és két ember szenvedett életveszélyes, illetve súlyos sérüléseket. A súlyos baleset részleteit az Origo is megírta, amit ide kattintva tud elolvasni.