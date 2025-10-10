Hírlevél

karambol

Elborzasztó fotókon a brutális, frontális karambol eredménye – videó

A baleset a 3-as főúton történt pénteken délelőtt. A karambolban egy kisbusz és egy személyautó volt érintett.
karambol, frontális baleset, 3-as főút, kisbusz, személyautó

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze frontálisan péntek délelőtt 11 óra körül a 3-as főúton, a 226-os kilométerszelvénynél, Méra közelében. A karambol körülményeit még vizsgálják, azonban az már tudható, hogy személyi sérülés – csodával határos módon – nem történt – számolt be a Boon.hu.

karambol
A személyautó motorja az úttesten landolt a karambol során 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Borsod vármegyei hírportál munkatársa által, a helyszínen késztített fotókon látható, hogy mekkora erővel ütközött a két jármű. A személyautó eleje gyakorlatilag megsemmisült, a kisbusz pedig az árokban kötött ki. Fotógaléria itt.

