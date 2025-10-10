Elborzasztó fotókon a brutális, frontális karambol eredménye – videó

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze frontálisan péntek délelőtt 11 óra körül a 3-as főúton, a 226-os kilométerszelvénynél, Méra közelében. A karambol körülményeit még vizsgálják, azonban az már tudható, hogy személyi sérülés – csodával határos módon – nem történt – számolt be a Boon.hu.

A személyautó motorja az úttesten landolt a karambol során

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Borsod vármegyei hírportál munkatársa által, a helyszínen késztített fotókon látható, hogy mekkora erővel ütközött a két jármű. A személyautó eleje gyakorlatilag megsemmisült, a kisbusz pedig az árokban kötött ki. Fotógaléria itt.

Halálos kimenetelű karambol történt előző nap

Tragikus autóbaleset történt Törökszentmiklós közelében csütörtök délután a 4-es főúton. A karambolhoz két mentőhelikopter is érkezett, ám egy idős asszonyon már nem lehetett segíteni, a helyszínen meghalt.