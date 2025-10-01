Már nem élt a sofőr, amikor fékezés nélkül a furgonba csapódott – videóval

Megrázó baleset történt Sárváron. A Bors információ szerint egy személyautó irnyítatlanul, fékezés nélkül hajtott bele az előtte haladó furgonba. Utóbb kiderült, a karambol pillanatában a személyautó sofőrje már nem élt, vezetés közben vesztette életét.

A karambol pillanatában a sofőr már nem élt

Karambol egy halott sofőrrel

A baleset helyszínére egy rendőr érkezett elsőként, aki azonnal megkezdte a személyautó középkorú vezetőjének újraélesztését. Az időközben kiérkező mentők vették át tőle az életmentés folytatását. Mentőhelikoptert is riasztottak, de minden igyekezetük ellenére sem sikerült a férfi életét megmenteni.

Az újraélesztést azonnal megkezdte egy rendőr kollégánk a helyszínen, majd a riasztott földi és légi mentőegységek még több mint 20 percen át emelt szinten folytatták. Sajnos eredménytelenül, a férfi a helyszínen életét vesztette

– közölte Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

