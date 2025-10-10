Elképesztő! Karddal támadt rá saját fiára egy apa

Karddal szúrta meg saját, 16 éves fiát egy férfi Rózsaszentmártonban. A támadás akkor történt, amikor a fiú el akarta hozni néhány holmiját az édesapja házából – számolt be róla a Borsonline.hu.

Saját fiára támadt egy karddal a rózsaszentmártoni apa

Forrás: Beküldött fotó

Saját készítésű karddal támadta meg

A 16 éves fiatal az édesanyjával és a nevelőapjával él, de néhány ruhája még az apjánál maradt, amit vissza akart kérni. Arra nem gondolt, hogy saját apja fog rátámadni. A fiú két barátjával érkezett édesapja házához, hogy maradék holmiját is elvigye onnan. Elmondása szerint az apja először azt mondta, nyitva van a kapu, ezért bement, de hamarosan az egyik barátja kiabálására lett figyelmes.

Ahogy megfordultam, apukám egy kardot vett elő, amit belém akart szúrni. Én reflexből magam elé tettem a tenyerem, így azt találta el. Megszúrt a karddal. A két haverom ezt végig is nézte

– mondta el a Borsnak a fiatal fiú.

A körülbelül 50 centiméter hosszú kard nem hétköznapi fegyver, hanem kézzel készített, a penge eredeti, de a markolata zsaludeszkából készült.

Ahogy megtámadott és megszúrt, megpróbáltam ellökni, majd kirohantam az udvarról. Üvöltöttem is vele, hogy tegye le a kardot. Fogalmam sincs, miért támadott meg, de biztos, hogy soha többet nem akarom látni az apámat ezek után

– tette hozzá a kamasz.

Végül rendőrt hívott, akik ki is érkeztek a helyszínre.

Az apa, miután meglátta, hogy jönnek a rendőrök, bedobta a kardot egy gesztenyefa alá. A gyerek végül nem tudta magával vinni a holmijait, ezért elmentek apja házától. Mivel azonban a tenyere erősen vérzett, kórházba kellett mennie, ahol összevarrták a sebet. Bár a rendőrök a helyszínre érkeztek, információink szerint eljárás nem indult a férfi ellen.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által leírt esettel kapcsolatban nincsen folyamatban büntetőeljárás

– válaszolták a megkeresésre.

