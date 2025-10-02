Megszólalt Kaszás Nikolett barátnője is, megrázó dolgokat mondott

Még mindig óriási rejtély lengi körül Kaszás Nikolett halálát. A 27 éves fiatal nő szeptemberben indult el budapesti lakásából túrázni a Pilisbe, de sosem ért haza. Hetekig tartó keresés után végül egy kutyás kereső talált rá Pilisszentlászló közelében, az erdő mélyén, élettelenül. A lány teste mellett személyes tárgyakat és egy palackot is találtak, benne fagyállóval. Ez az apró, de sokatmondó részlet azonnal elindította a találgatásokat, hogy vajon tényleg öngyilkosság állhat a háttérben? - írja a Borsonline.hu.

Kaszás Nikolett keresésében rengetegen vettek részt

Fotó: Nagy Laci/Bors

A család tagjai végig jelen voltak a keresésnél, több száz baráttal és önkéntessel együtt. Amikor kiderült, hogy Nikolett lehet az, akit az erdőben megtaláltak, a hozzátartozók összeomlottak. A rendőrség a ruházat alapján azonosította, de a családnak is szembe kellett nézni a legrosszabbal.

Egy közeli barátnő most elmondta:

"Itt valami nagyon nem kerek! Nem tudjuk elhinni, hogy Niki öngyilkos lett volna. Pár nappal korábban ünnepelte a születésnapját, jókedvű volt, túrázott, tervei voltak. Nem az a lány volt, aki búcsúzni készült az élettől."

Kaszás Nikolett öngyilkosságát elutasítja a család

A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget és az ügy közigazgatási eljárásban folyik. Ez sokak számára egyet jelent az öngyilkosság lehetőségével, de a család és a baráton mereven elutasítják ezt a verziót.

"Ha valaki öngyilkos akar lenni, nem túrázni megy előtte. Valami nagyon nem stimmel"

- mondta a barátnő.

Nikolett halálának pontos oka máig ismeretlen. A fagyállós palack újabb kérdéseket vet fel, de választ egyelőre senki nem tud adni. A család még mindig a gyász feldolgozásával küzd és továbbra sem tudják elfogadni, hogy szerettük önszántából vetett véget az életének. Ugyanezt sugallja az a kutyáját sétáltató férfi is, aki utoljára találkozott a lánnyal az eltűnése előtt.