Kaszás Nikolett

Eltűnt egy 14 éves kislány, aki kísértetiesen hasonlít Kaszás Nikolettre

Segítséget kérnek a győri rendőrök. Eltűnt Horváth Litilána Anikó, aki a fotója alapján elképesztően hasonlít Kaszás Nikolettre.
Szeptember 21-én ment engedély nélkül valahová győri Szél utcai tartózkodási helyéről egy 14 éves lány, akinek a fotóját a rendőrség oldalára is feltették. Az eltűnt gyerek - aki hasonlít a szeptember 7-án Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettre -, azóta nem adott magáról életjelet.

Horváth Liliána Anikó kísértetiesen hasonlít a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettre
Horváth Liliána Anikó kísértetiesen hasonlít a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettre, fotó: police.hu

A rendőrök a 14 éves Horváth Liliána Anikó személyleírását is  közzétették, hátha látja valahol, valaki és ez alapján tud nekik segíteni. 

Eszerint a 14 éves kislány nagyjából 163 cm magas, molett, barna hosszú haja és barna szeme van.

Azt senki sem tudja, milyen ruhát viselt, amikor eltűnt. 

A Győri Rendőrkapitányság  munkatársai azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol lehet a képen látható kislány, vagy információi vannak eltűnése körülményeiről, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Ha nem akarja felfedni magát, névtelenség megőrzése mellett akár az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámokon is tehet bejelentést.

Megtalálták Kaszás Nikolettet és a doktoranduszt, az eltűnt matematikatanár még keresik

A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt is megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda

A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg!

Több 13 éves, eltűnt kislányt is keresnek a magyar rendőrök

Negyvenhat 2012-ben született kislány tűnt el az elmúlt években Magyarországon. Ennyit keresnek a rendőrök, és ezek még csak a lányok és a 13 évesek. Nézze meg a fényképeiket!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

