Szeptember 26-án jelentették be kutató-mentők, hogy a 28-ára meghirdetett közös nagy keresésre háromszáz önkéntes jelentkezett. Ezzel 500-ra duzzadt azok száma, akik elhatározták, hogy megtalálják a szeptember 7-én eltűnt 27 éves túrázót, Kaszás Nikolettet. A csapat Pilisszentlászlóról indult vasárnap reggel 9 órakor.

Itt keresték Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Komoly előkészületek előzték meg a Kaszás Nikolett utáni kutatást

Nagyjából 25-30 ember alkotott egy csapatot. Egymástól egy méterre álltak, és egyenes vonalban indultak el az erdő átfésülésére. Az egyes területeket zónákra osztották a szakemberek,

amelyeket élő csatárláncban kutattak át az emberek.

Bizonyos területeket viszont kizárólag a mentőkutyák vizsgálták át. Mivel a túraútvonalakat már végigjárták, a keresés fókusza a fás-bokros területekre korlátozódott.

Itt feküdt a holttest

Nem sokkal 12 óra után után bukkantak rá a halott Kaszás Nikolettre. Délelőtt egy holttestet találtak, amelyet a fiatal nő utolsó ismert ruházata alapján "egyértelműen azonosítottak".

Kaszás Nikolett halálhírét kora délután a rendőrök is megerősítették:

A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk!"

- írták a Pest vármegyei rendőrök a Facebook oldalukra.

A HírTV Riasztás című műsora elkísérte a kutató-mentőket oda, ahol a fiatal nő földi maradványai feküdtek.

Itt találták meg Kaszás Nikolett holttestét - pillanatkép a műsorból

Fotó: HírTV Riasztás

Miért nem találták meg korábban?

"Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról,

hogy abból a több tizen millió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy.

Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található-e az eltűnt. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is.

A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni.

Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak" - ezt posztolta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO szeptember 28-án.