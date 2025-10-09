Itt találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Szeptember 26-án jelentették be kutató-mentők, hogy a 28-ára meghirdetett közös nagy keresésre háromszáz önkéntes jelentkezett. Ezzel 500-ra duzzadt azok száma, akik elhatározták, hogy megtalálják a szeptember 7-én eltűnt 27 éves túrázót, Kaszás Nikolettet. A csapat Pilisszentlászlóról indult vasárnap reggel 9 órakor.
Komoly előkészületek előzték meg a Kaszás Nikolett utáni kutatást
Nagyjából 25-30 ember alkotott egy csapatot. Egymástól egy méterre álltak, és egyenes vonalban indultak el az erdő átfésülésére. Az egyes területeket zónákra osztották a szakemberek,
amelyeket élő csatárláncban kutattak át az emberek.
Bizonyos területeket viszont kizárólag a mentőkutyák vizsgálták át. Mivel a túraútvonalakat már végigjárták, a keresés fókusza a fás-bokros területekre korlátozódott.
Itt feküdt a holttest
Nem sokkal 12 óra után után bukkantak rá a halott Kaszás Nikolettre. Délelőtt egy holttestet találtak, amelyet a fiatal nő utolsó ismert ruházata alapján "egyértelműen azonosítottak".
Kaszás Nikolett halálhírét kora délután a rendőrök is megerősítették:
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban megtaláltuk a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt. A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk!"
- írták a Pest vármegyei rendőrök a Facebook oldalukra.
A HírTV Riasztás című műsora elkísérte a kutató-mentőket oda, ahol a fiatal nő földi maradványai feküdtek.
Miért nem találták meg korábban?
"Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról,
hogy abból a több tizen millió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy.
Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található-e az eltűnt. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is.
A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni.
Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak" - ezt posztolta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO szeptember 28-án.
Az Origo több cikkben foglalkozott a 27 éves nő eltűnésével, aki szeptember 7-én egyedül indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Bár úgy tűnt, hogy a túrát sikerrel teljesítette, nem tért haza. Az ügy néhány akkor vett újabb fordulatot, amikor egy férfi azt állította, ő a felelős Nikolett haláláért, megölte a fiatal nőt. A rendőrség a helyszínen kizárta, hogy gyilkosság áldozata lett. Közigazgatási eljárásban vizsgálják az esetet. Egyelőre két lehetséges verzióban gondolkodnak.
Vagy baleset történt, aminek kisebb a valószínűsége vagy öngyilkos lett Kaszás Nikolett. Ez utóbbira utal az, hogy a teste mellett talált flakonba fagyállót töltött.
A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.