Rejtélyes jel vezette félre a nyomozókat Kaszás Nikolett ügyében – most kiderült az igazság

De mi volt az a rejtélyes jel, ami miatt az életvédelmi nyomozók átvették Kaszás Nikolett ügyét? És mi az igazság a híres, hajnali üzenet körül, amit a pletykák szerint nem is a lány küldött? A Hír TV Riasztás című műsorának legújabb adásában a nyomozást vezető Szépvölgyi Ádám százados és a kutatásban részt vevő Balázs László mentőszolgálat-vezető fedik fel a tragédia kulisszái mögötti tényeket.

Mindent bevetettek annak érdekébe, hogy megtalálják Kaszás Nikolettet

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Kaszás Nikolettért aggódott az egész ország

A fiatal nő 2025. szeptember 7-én tűnt el, miután túrázni indult a Pilisbe, és nem tért haza. A szokatlan eltűnés és az első, ellentmondásos adatok miatt a gyilkosságok felderítésével foglalkozó életvédelmi alosztály vette át az ügyet. A lány holtteste három héten át, nagy erőkkel zajló keresés után került elő. A rendőrségi vizsgálat szerint a tragédiát valószínűleg lelki nehézségek okozták, és bűncselekmény, illetve idegenkezűség gyanúja nem merült fel az ügyben.

Miért lépett be az életvédelem Kaszás Nikolett eltűnési ügyébe?

Szépvölgyi Ádám százados tisztázta, hogy az életvédelmi alosztály azért vette át az ügyet, hogy egy esetlegesen felmerülő bűncselekmény gyanújára azonnal tudjanak reagálni, és már a körözési szakaszban büntetőeljáráshoz hasonló nyomozati cselekményeket végezzenek.

A százados elismerte, hogy

Nikolett telefonjának cellainformációiban voltak kisebb ellentmondások.

Ezek a nehezen értelmezhető adatok csapódtak le úgy a közösségi médiában, hogy azt feltételezték, az utolsó üzeneteket nem is a lány, vagy nem a saját mobiljáról küldte. A nyomozó hangsúlyozta: a rendőrség álláspontja szerint az üzeneteket igenis Nikolett küldte, saját készülékéről.

A háromhetes, 6 millió négyzetméteren történő keresés

Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálat vezetője a Pilisbe kalauzolja olvasóinkat, ahol elmeséli, milyen hihetetlenül nehéz terepen kellett dolgozniuk.

A 6 millió négyzetméteres terület átfésülése három hétig tartott, mivel az elsődleges, téves információk miatt hatalmas területet kellett kizárniuk.

A szakember beszélt a kötéltechnikával átvizsgált szakadékokról és a drónos berepülésekről, míg végül több száz önkéntes és polgárőr által alkotott élőlánc találta meg a lány holttestét.