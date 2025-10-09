Ott tűnt el egy matematikatanár, ahol Kaszás Nikolett

Az Eltűnt emberekért - megoszthatod Facebook csoportban tettek közzé egy posztot arról az 55 éves matematika tanárról, akinek október 3-án veszett nyoma Budapesten. Családja szerint Miklovicz András a Visegrádi hegységbe vagy a Pilisbe indult, oda, ahol Kaszás Nikolettet megtalálták.

Miklovicz András ott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett, a Pilisben vagy a Visegrádi hegységben lehet Fotó: police.hu

A férfit a zuglói rendőrök is keresik. Közzétették a fotóját a police.hu-n, hogy ha látja valaki, jelentkezzen.

Az már a közösségi oldalról derül ki, hogy szürke sportcipőben, fekete nadrágban, kék pólóban, zöld melegítőfelsőben, zöld steppelt pufimellényben lehet. Hozzátették: baseball sapka volt a fején, amikor utoljára látták.

A posztban azt kérik, hogy jelentkezzen, ha látja valahol. Besétálhat a rendőrkapitányságra, ami a Stefánia út 83-85 szám alatt található a 14. kerületben, de telefonon is tehet bejelentést. A rendőrséget a 36 (1) 461-8150- ös számon érheti el, de hívhatja a 112-öt vagy a +36 (30) 984-6816-os telefonszámot is, amin a családjával beszélhet.

Kaszás Nikolettet hatalmas összefogással találták meg

A közösségi oldalon olvasható kommentekben többen azt remélik, hogy Andrást is megtalálják, ha mást nem, egy olyan nagy összefogással, amivel Kaszás Nikolettet sikerült hetekkel az eltűnése után. A szeptember 7-én eltűnt nő holttestére ott bukkantak rá, ahol az első napokban nem keresték. Kattintson ide, itt láthatja!

