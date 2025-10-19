Ezt tudtuk meg Kaszás Nikolett rejtélyes halálával kapcsolatban

Három hét telt el azóta, hogy 500 ember, köztük 300 önkéntes elindult, hogy átfésülje a pilisi erdőt a 27 éves korában, szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett után. Az elképesztő összefogásnak, a mentőkutyás, élőláncos keresésnek pár óra alatt meglett az eredménye. Szeptember 28-án délelőtt egy élőláncban haladó segítő meglátta a földön fekvő fiatal nő "látványos" kabátját. Nem sokkal később bűnügyi technikusok vették birtokukba a területet, ahol a holttestet megtalálták.

Még nem zárták le Kaszás Nikolett rejtélyes halálának ügyét

A rendőrök azonnal kijelentették, hogy az emberölés, vagyis az idegenkezűség kizárható a fiatal nővel kapcsolatban. Azt is hozzátették, hogy a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják a rendkívüli halálesetet. A helyszínen lévők közül valaki elárulta egy újságírónak,

hogy egy olyan flakkont találtak Kaszás Nikolett mellett, amelyben fagyálló lehet.

Ezt megerősítették a hatóságok. Azt viszont cáfolták, ami a közösségi médiában kezdett elterjedni a rejtélyes üggyel kapcsolatban, miszerint a nő egy asztali számítógépről küldte volna el élete utolsó üzenetét. Azóta is találgatnak az emberek, hogy mi történhetett Nikolettel, főleg azután, hogy kiderült, az édesapja fagyállóval végzett magával korábban.

Reméljük, nemsokára kiderül, mi okozta Kaszás Nikolett halálát

A közigazgatási eljárásban arra kell választ adniuk a rendőröknek, hogy öngyilkosságot követett-e el, vagy baleset történt vele. Az igazságügyi orvosszakértő segíthet ennek eldöntésében, mivel ő képes megállapítani, volt-e a gyomrában fagyálló. Erre kérdeztünk rá ma délelőtt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, amire hamar megérkezett az alábbi válasz:

Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az eljárást továbbra is közigazgatási hatósági eljárás keretében folytatja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. További tájékoztatást nem áll módunkban adni.

Ebből egyet biztosan megállapíthatunk. Még nem fejezték be a vizsgálatot, tehát a válaszra, a teljes lezárásra várnunk kell.

