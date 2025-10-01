Mégsem lett öngyilkos Kaszás Nikolett? „Mondják már meg végre, hogy mi történt Nikivel!”

Rendkívül nagy a nyomás rendőrségen az eltűnt lány halála kapcsán. Kaszás Nikolett tragédiája az egész országot megrázta. A keresőcsapat egyik tagja is megszólalt a halála lehetséges körülményeiről. A Bors most a kommentelőkre helyezte a hangsúlyt.

Mindent elkövettek Kaszás Nikolett megtalálása érdekében Fotó: facebook.com/Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az Origo Kaszás Nikolett eltűnése pillanatától fogva tájékoztatta az olvasóit az ügy legfrissebb fejleményeiről. Mindenről beszámolt, amiről aktuálisan az esettel kapcsolatban tudni lehetett.

Kaszás Nikolett ügye lázban tartja a lakosságot

Az egész ország lélegzetvisszafojtva leste a híreket. A mentőszolgálat emberei mindent elkövettek a nő megtalálása érdekében. Nagyon sok elmarasztaló bírálat érte őket, amiért sokáig nem jártak sikerrel. Elsősorban azok kritizáltak, akik nem voltak tisztában azzal, hogy egy ilyen keresés milyen akadályokkal és nehézségekkel jár együtt. Olyanok, akik elképzelni sem tudták, hogy milyen hatalmas területet vizsgáltak át a mentőszolgálat emberei a rendőrséggel és egyéb szervezetekkel karöltve. Végül egy civil összefogás hozott áttörést: szeptember 28-án sikerült megtalálni Kaszás Nikolettet, sajnos, már csak a holtteste került elő.

Nincs hivatalos megerősítés

Halála körülményeiről, érthető módon, a rendőrség szűkszavúan nyilatkozott. Annyit közöltek csupán, hogy a rendelkezésükre álló addigi információik szerint kizárják az idegenkezűséget. A már említett nyilatkozatban, amelyet a keresőcsapat egyik tagja adott, arról is szó esett, hogy Nikolett holtteste mellett egy flakont is találtak, amelyben fagyálló volt. Ez akár öngyilkosságra is utalhat, ahogy az is, hogy magzatpózban feküdt a megtalálásakor, hiszen a fagyálló megivása rendkívül nagy fájdalmakkal jár.

Azonban kiemelten kell kihangsúlyozni, hogy a rendőrség ezidáig nem erősített meg semmit, és részleteket sem közölt. Addig minden információ, ami napvilágot látott, csak a találgatások számát növeli. Nem tudhatjuk a pontos körülményeket, csak következtetni tudunk, ez pedig a legtöbbször tévútra vezethet.

A legtöbb félreértést okozó információ

Megjelentek olyan hírek is, talán ez okozta a legtöbb félreértést, hogy a Prágában tartózkodó barátja üzenetet kapott Nikolettől, amelyben jó éjszakát kívánt neki.

Az üzenet már nem a mobiljáról, hanem egy PC-ről érkezett. Ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg, sem az üzenet tényét, sem pedig azt, hogy a szöveg számítógépről érkezett volna.

Ezzel szemben rengeteg a kétkedő kommentelő, akik meg vannak győződve róla, hogy Nikolett bűncselekmény áldozata lett.

Még a leghülyébb hülye se hiszi el, hogy öngyilkos lett! Persze írkál a barátjának, hogy jól sikerült a túra, aztán öngyilkos lesz?! Oda mászik a bokor alá, aztán három hétig ott van holtan… Ráadásul arra már keresték, de milyen érdekes módon nem látták ott! Nem utolsó sorban három hét alatt egy holttest bomlásnak indul, a szagát lehetett volna érezni, és a vadállatok majd nyilván nem veszik észre és nem szagolják ki, mi! Niki nem öngyilkos lett sajnos! Őt valaki odavitte és megpróbálta öngyilkosságnak beállítani. Ha épp ésszel végiggondolod, sehogy nem jön ki az öngyilkosság

– idézte a Bors az egyik hozzászólót.