Újabb fordulat Kaszás Nikolett ügyében, megszólalt egy tanú

Kaszás Nikolett neve hetek óta ott szerepel a hírek élén. A fiatal nő szeptember végén indult egyedül túrázni Budapestről a Pilisbe, de többé nem tért haza. Holttestét szeptember 28-án találták meg és bár a rendőrség gyorsan közölte, hogy idegenkezűség nem történt, a halál pontos körülményei továbbra is tisztázatlanok - írja a Feol.hu.

Egy bozótos területen találták meg Kaszás Nikolett holttestét

Fotó: Pest vármegyei rendőrség/Bors

Most azonban megszólalt egy férfi, aki a tragédia előtt közvetlenül találkozott Nikolettel az erdőben. A kutyáját sétáltatta, amikor szóba elegyedett a fiatal nővel. Elmondása szerint Nikolett nyugodtnak tűnt, nem látszott rajta, hogy súlyos döntés előtt állna.

"Szó sincs arról, hogy öngyilkosságra készült volna."

- jelentette ki a tanú, aki ezzel teljesen más fénybe helyezte a történetet.

Kaszás Nikolett után keresőakció indult

Amikor Nikolett eltűnt, országos kőrözést adtak ki és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a munkába. Több száz önkéntes fésülte át a környéket élőláncot alkotva. A csapat három hét alatt 181 kilométernyi útvonalat és területet járt be, miközben a rendőrség folyamatosan szűkítette a keresési zónát a beérkező adatok alapján.

A hatalmas erőfeszítés ellenére Nikolettet már csak holtan találták meg.

A mentők és a rendőrség rengeteg kritikát kaptak a hosszú ideig tartó keresés miatt,

ám szerintük a terep nehézségei és az információk hiánya tette szinte lehetetlenné a pontos helymeghatározást.

Mi történhetett valójában az erdőben?

Egyes médiumok öngyilkosságok emlegetnek, de a friss tanúvallomás alapján ez egyre kevésbé tűnik valószínűnek. A rendőrség annyit közölt, hogy a halál pontos oka nem állapítható meg egyértelműen.

Nikolett barátai, kollégái és családja is értetlenül állnak a tragédia előtt, hiszen egy életvidám, fiatal nő lépett át a másvilágba, a rejtélyre pedig még azt sem tudni biztosan, hogy válasz érkezik e egyáltalán.