Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Kaszás Nikolett

Megszólalt az ember, aki utoljára beszélt Kaszás Nikolett-tel

Megszólalt az a túrázó, aki utoljára beszélt a 27 éves nővel. Szerinte Kaszás Nikolett nem tűnt olyannak, aki öngyilkosságra készülne.
Új információk merültek fel Kaszás Nikolett rejtélyes halálával és eltűnésével kapcsolatban. Egy túrázó ugyanis azt állítja, ő volt az utolsó, aki élve látta a 27 éves nőt a Pilisben, sőt, néhány szót is váltott vele - írta a Veol.hu.

Új megvilágítást hozhat annak a túrázónak a nyilatkozata, aki utoljára találkozott Kaszás Nikolettel
Új fejleményeket hozhat Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnésének és halálának ügyében annak a túrázónak a nyilatkozata, aki állítása szerint utoljára találkozott vele
Fotó: Pest Vármegyei Rendőrség

A sajtóhírek alapján a közvélemény eddig azt feltételezte, hogy Kaszás Nikolett öngyilkosságot követett el. Ezt a vélekedést azonban megkérdőjelezi annak a túrázónak a beszámolója, 

aki közvetlenül az eltűnése előtt találkozott vele.

A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja a szeptember 28-án holtan talált Kaszás Nikolett ügyében, kizárták az idegenkezűséget, és a halálesetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. 

Sokan rejtélyesnek találják Kaszás Nikolett halálát

Kaszás Nikolett rejtélyes halálesete a közösségi médiában is élénk vitát váltott ki: a Redditen többen is kétségüknek adtak hangot, 

elképzelhetetlennek tartva, hogy a fiatal nő öngyilkosságot követett el.

 A netezők figyelmét felkeltette egy túrázó beszámolója, aki azt állítja, ő volt talán az utolsó, aki élve látta a fiatal nőt a Pilisben. A túrázó váltott is vele néhány szót, és meggyőződése, hogy Kaszás Nikolett nem lett öngyilkos. Ezzel kapcsolatban közzétett egy rövid részletet is a beszélgetésükből:

– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős fiatalokból álló túrázócsapat.

– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta és továbbindult.

Beszámolójában a túrázó megemlítette, hogy Kaszás Nikolett a népszerű Spartacus-ösvényen tervezett túrázni, és meggyőződése, hogy nem a halálát kereste azon az úton.

Az Origo.hu végig követte Kaszás Nikolett a történetét, egészen az eltűnésétől a megtalálásáig.

 

