Nem fogja elhinni, mik lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el túrázás közben vagy azután a Pilisben. Előbb csak a családja kereste, majd óriási összefogással közel 500 ember, 300 önkéntes és 200 szakember indult útnak, hogy rátaláljon az erdőben. Szeptember 28-án került elő a holtteste, ami után a rendőrök azonnal kizárták az emberölés lehetőségét és egyben felmerült bennük, hogy öngyilkos lett, mivel állítólag - legalábbis aznap még csak feltételezés volt ez - a földi maradványai közelében találtak egy palackot fagyállóval, a holttest pedig magzatpózban, összegörnyedve feküdt. Ez utóbbi utalhat arra, hogy borzasztó görcsei, fájdalmai lehettek élete utolsó pillanataiban. A nyomozást még nem zárták le, egyelőre nem tudni, pontosan mi történt Kaszás Nikolettel. Ugyanakkor sok találgatás mellett több minden tisztázódott is mára. A Nool.hu azt írja, már tudni lehet, mik voltak az utolsó szavai.

Egy bokorban találta meg Kaszás Nikolett holttestét az egyik mentőkutyás kutatócsoport. A helyszíni szemle véget ért, a begyűjtött adatokat, tárgyakat szakértők bevonásával vizsgálják majd.

Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban"

- nyilatkozta a Borsonline.hu-nak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében.

Az is tisztázódott, hogy az eltűnt Kaszás Nikolett holttestére egy bokor mellett bukkant rá az egyik kutyás mentőcsoport. A Borsonline-nak az egyik kutató azt mondta, mindenki azonnal sokkot kapott, amikor ez kiderült, mert nem gondolták, hogy öngyilkosságot követett el.

Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai

A közösségi oldalakon sokan leírták ugyanezt. Rokonai és ismerősei sem tudják róla elképzelni, hogy ezt tette. A Vaol.hu cikke szerint egy túrázó, aki utoljára látta, váltott vele néhány szót.

– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős fiatalokból álló túrázócsapat. – Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta és továbbindult."

A túrázó hozzátette, Kaszás Nikolett a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és ő sem hisz abban, hogy öngyilkos lett.

