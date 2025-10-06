Nem fogja elhinni, mik lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el túrázás közben vagy azután a Pilisben. Előbb csak a családja kereste, majd óriási összefogással közel 500 ember, 300 önkéntes és 200 szakember indult útnak, hogy rátaláljon az erdőben. Szeptember 28-án került elő a holtteste, ami után a rendőrök azonnal kizárták az emberölés lehetőségét és egyben felmerült bennük, hogy öngyilkos lett, mivel állítólag - legalábbis aznap még csak feltételezés volt ez - a földi maradványai közelében találtak egy palackot fagyállóval, a holttest pedig magzatpózban, összegörnyedve feküdt. Ez utóbbi utalhat arra, hogy borzasztó görcsei, fájdalmai lehettek élete utolsó pillanataiban. A nyomozást még nem zárták le, egyelőre nem tudni, pontosan mi történt Kaszás Nikolettel. Ugyanakkor sok találgatás mellett több minden tisztázódott is mára. A Nool.hu azt írja, már tudni lehet, mik voltak az utolsó szavai.
Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban"
- nyilatkozta a Borsonline.hu-nak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében.
Az is tisztázódott, hogy az eltűnt Kaszás Nikolett holttestére egy bokor mellett bukkant rá az egyik kutyás mentőcsoport. A Borsonline-nak az egyik kutató azt mondta, mindenki azonnal sokkot kapott, amikor ez kiderült, mert nem gondolták, hogy öngyilkosságot követett el.
A közösségi oldalakon sokan leírták ugyanezt. Rokonai és ismerősei sem tudják róla elképzelni, hogy ezt tette. A Vaol.hu cikke szerint egy túrázó, aki utoljára látta, váltott vele néhány szót.
– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős fiatalokból álló túrázócsapat.
– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta és továbbindult."
A túrázó hozzátette, Kaszás Nikolett a Spartacus-ösvényen szeretett volna kirándulni, és ő sem hisz abban, hogy öngyilkos lett.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.