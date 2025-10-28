Zavartan viselkedik, csak egy kabát és egy nadrág van rajta

A Pilisben eltűnt és holtan megtalált Kaszás Nikolettel egyidős Bessenyei Cintia körözési adatlapját a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tette fel a rendőrség oldalára - számolt be róla a Teol.hu.

Bessenyei Cintia, a Kaszás Nikolettel egyidős nő, aki eltűnt

Ezt tudni az eltűnt nőről

A 27 éves nő október 28-án kora délután a dombóvári kórházban volt, aztán nyoma veszett. Eltűnése előtt állítólag zavartan viselkedett. A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha tud valaki segíteni abban, hogy előkerüljön a beteg.

Eszerint körülbelül 170 cm magas, telt testalkatú. Barna, vállig érő haja van, amit összefogva visel, és a szeme színe is barna.

Meglehetősen alulöltözött az évszakhoz képest. Mindössze egy combközépig érő, cipzáras, zsebes, „katonai” zöld kabát és egy sötét nadrág van rajta.

Sem a személyes iratait, sem a pénzét, sem a bankkártyáját, sem a mobilját, sem a táskáját nem vitte magával.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, hogy aki tudja, hol van a képen látható nő, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg!

