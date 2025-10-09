Hírlevél

Kaszás Nikolett

Nagy a baj! Eltűnt egy Kaszás Nikolettel egyidős nő

Egy olyan körözési adatlapot találtunk a rendőrség oldalán, amely 27 éves nőé. Ugyanabban az évben született, mint Kaszás Nikolett és egy héttel később tűnt el.
Kisvárosnyi ember tűnik el minden évben Magyarországon. Kaszás Nikolett csak az egyik, aki miatt izgulhattunk. Hatalmas összefogással találták meg a szeptember 7-én eltűnt 27 éves nő holttestét a Pilisben. Az ő családja már megnyugodhat, hiszen kiderült, hogy hol van és lassan az is, mi történt vele. Ez adhat némi megnyugvást a rokonainak, még akkor is, ha a történetnek szomorú vége lett. Vannak viszont olyanok, akik a mai napig nem kerültek elő. Szeretteik kétségek között élik a mindennapjaikat. Hol lehet? Él-e még? Mi történhetett vele? Mindennap ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel küzdenek. Egy olyan nőt találtunk a rendőrség körözési listáján, aki 1998-ban született, mint Kaszás Nikolett. 

Balogh Erika - Kaszás Nikolettel egyidős és egy héttel később veszett nyoma
Balogh Erika - Kaszás Nikolettel egyidős és egy héttel később veszett nyoma
Fotó: police.hu

Kaszás Nikolettel egy hónapban tűnt el

Balogh Erika 1998. június 25-én született Karcagon és a helyi rendőrök adtak ki körözést miatta. A fényképe mellett a személyleírása is olvasható a police.hu oldalon, hátha látja valahol valaki és tud segíteni. 

Az alacsony, nagyjából 160 cm magas nő "tömzsi testalkatú, hosszú fekete hajú, kreol bőrszínű, barna szemű, arca nagyon pattanásos. Jobb alkarján 10-15 cm nagyságú tetoválás" van - írták. 

Ő szeptember 14-én tűnt el, egy héttel azután, hogy Kaszás Nikolett elindult az erdőbe túrázni és többé nem tért haza.

A soroksári Bihon Sára is 1998-ban született a rendőrség oldala szerint,

de csak 3 éves volt, amikor nyoma veszett. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

