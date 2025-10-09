Nagy a baj! Eltűnt egy Kaszás Nikolettel egyidős nő

Kisvárosnyi ember tűnik el minden évben Magyarországon. Kaszás Nikolett csak az egyik, aki miatt izgulhattunk. Hatalmas összefogással találták meg a szeptember 7-én eltűnt 27 éves nő holttestét a Pilisben. Az ő családja már megnyugodhat, hiszen kiderült, hogy hol van és lassan az is, mi történt vele. Ez adhat némi megnyugvást a rokonainak, még akkor is, ha a történetnek szomorú vége lett. Vannak viszont olyanok, akik a mai napig nem kerültek elő. Szeretteik kétségek között élik a mindennapjaikat. Hol lehet? Él-e még? Mi történhetett vele? Mindennap ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel küzdenek. Egy olyan nőt találtunk a rendőrség körözési listáján, aki 1998-ban született, mint Kaszás Nikolett.

Balogh Erika - Kaszás Nikolettel egyidős és egy héttel később veszett nyoma

Fotó: police.hu

Kaszás Nikolettel egy hónapban tűnt el

Balogh Erika 1998. június 25-én született Karcagon és a helyi rendőrök adtak ki körözést miatta. A fényképe mellett a személyleírása is olvasható a police.hu oldalon, hátha látja valahol valaki és tud segíteni.

Az alacsony, nagyjából 160 cm magas nő "tömzsi testalkatú, hosszú fekete hajú, kreol bőrszínű, barna szemű, arca nagyon pattanásos. Jobb alkarján 10-15 cm nagyságú tetoválás" van - írták.

Ő szeptember 14-én tűnt el, egy héttel azután, hogy Kaszás Nikolett elindult az erdőbe túrázni és többé nem tért haza.

A soroksári Bihon Sára is 1998-ban született a rendőrség oldala szerint,

de csak 3 éves volt, amikor nyoma veszett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.