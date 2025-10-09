Hetekig keresték a helyet, ahol a 27 évesen eltűnt budapesti túrázó lehet. Kaszás Nikolettnek szeptember 7-én veszett nyoma, ami után körözést adtak ki, hogy megtalálják. A rendőrség a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálathoz fordult, mivel egy túrázónak kellett a nyomára bukkanni és felmerült a szakemberekben, hogy baleset érte. Kiterjedt területet kellett átkutatniuk. Telefonja cellainformációi alapján szűkítették le a területet akkorára, hogy már oda lehetett hívni a kutatásban részt vevő önkénteseket.

Mindent elkövettek Kaszás Nikolett megtalálásáért - helyszínelők azon a területen, ahol a holtteste feküdt

Fotó: facebook.com/Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Szeptember 28-án vasárnap reggel 9 órakor indult el 500 ember, köztük 300 önkéntes, Pilisszentlászlóról. A hatóság döntése alapján quadok és crossmotorok nem vehettek részt a kutatásban. Kizárólag a kutató-mentő szolgálat behajtási engedéllyel rendelkező UTV-je és azok a speciális járművek kutathattak a 27 évesen eltűnt nő nyomába, amelyek erre engedélyt kaptak a rendőrségől. Voltak köztük kutyás mentők is.

"Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található-e az eltűnt. Az, hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is.

A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni.

Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak" - írták a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO szakemberei szeptember 28-án.

Nagyjából 25-30 ember volt egy csapatban, akik egymástól egy méterre sorakoztak fel és egyenes vonalban indultak el az erdőben.

Az egyes területeket már korábban zónákra osztották a szakemberek, amelyeket élőláncban kutattak át az emberek. Bizonyos területeken viszont kizárólag a mentőkutyák dolgoztak. Így találtak rá még aznap délelőtt Kaszás Nikolett holttestére, amelyről itt írtunk bővebben, ezen a helyen, amelyet egy másik cikkünkben meg is nézhet.