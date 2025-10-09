Hetekig keresték a helyet, ahol a 27 évesen eltűnt budapesti túrázó lehet. Kaszás Nikolettnek szeptember 7-én veszett nyoma, ami után körözést adtak ki, hogy megtalálják. A rendőrség a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálathoz fordult, mivel egy túrázónak kellett a nyomára bukkanni és felmerült a szakemberekben, hogy baleset érte. Kiterjedt területet kellett átkutatniuk. Telefonja cellainformációi alapján szűkítették le a területet akkorára, hogy már oda lehetett hívni a kutatásban részt vevő önkénteseket.
Szeptember 28-án vasárnap reggel 9 órakor indult el 500 ember, köztük 300 önkéntes, Pilisszentlászlóról. A hatóság döntése alapján quadok és crossmotorok nem vehettek részt a kutatásban. Kizárólag a kutató-mentő szolgálat behajtási engedéllyel rendelkező UTV-je és azok a speciális járművek kutathattak a 27 évesen eltűnt nő nyomába, amelyek erre engedélyt kaptak a rendőrségől. Voltak köztük kutyás mentők is.
"Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található-e az eltűnt. Az, hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is.
A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni.
Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak" - írták a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO szakemberei szeptember 28-án.
Nagyjából 25-30 ember volt egy csapatban, akik egymástól egy méterre sorakoztak fel és egyenes vonalban indultak el az erdőben.
Az egyes területeket már korábban zónákra osztották a szakemberek, amelyeket élőláncban kutattak át az emberek. Bizonyos területeken viszont kizárólag a mentőkutyák dolgoztak. Így találtak rá még aznap délelőtt Kaszás Nikolett holttestére, amelyről itt írtunk bővebben, ezen a helyen, amelyet egy másik cikkünkben meg is nézhet.
Nagyon feltűnő kabát volt Kaszás Nikoletten
A HírTV október 8-ai adásában megszólalt egy nyomozó, aki kollégáival együtt a fiatal nő ügyén dolgozik. Arról beszélt, hogy Kaszás Nikolettet az első hírekkel szemben nem egy kutyás mentő, hanem az egyik élőláncban haladó ember vette észre már jó messziről.
Így fogalmazott: egy viszonylag látványos kabát volt rajta, ezt látta meg már az illető a megszokott túraútvonaltól távolabb eső területen.
A holttestet már a helyszínen sikerült azonosítani. Hogy mit mondott még a nyomozó, azt az alábbi videóból megtudhatja:
Az Origo több cikkben foglalkozott a 27 éves nő eltűnésével, aki szeptember 7-én egyedül indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Bár úgy tűnt, hogy a túrát sikerrel teljesítette, nem tért haza. Az ügy akkor vett újabb fordulatot, amikor egy férfi azt állította, ő a felelős Nikolett haláláért, megölte a fiatal nőt. A rendőrség a helyszínen kizárta, hogy gyilkosság áldozata lett. Közigazgatási eljárásban vizsgálják az esetet. Egyelőre két lehetséges verzióban gondolkodnak.
Vagy baleset történt, aminek kisebb a valószínűsége vagy öngyilkos lett Kaszás Nikolett. Ez utóbbira utal az, hogy a teste mellett talált flakonba fagyállót töltött.
A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.