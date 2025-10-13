Ordítottak a rabok a tiszalöki börtönben, csilis katétert dugtak a nemi szervükbe

A Tiszalöki börtön elítéltjeit vizsgáló orvos megunta, hogy a rács mögött fogvatartottak gyakran jelentkeznek vizsgálatra nála különféle panaszokkal. Azt találta ki, hogy csilipaprikával nyúl hozzájuk úgy, hogy a csípős növény bejusson a testükbe. Kegyetlenségének meglett a következménye.

Kegyetlenség miatt ítéletek el egy orvost

A TV2 Tények stábja a katonai bíróságon járt, ahol minden apró részlet kiderült számukra. A doktornőnek bűntársai is voltak. Csilipaprikát termesztettek, amit ledaráltak és összekevertek fertőtlenítő szerrel. Az orvos ezt fújta rá a kesztyűjére, amivel az elítélteket vizsgálta.

Az ujját egy durva mozdulattal teljesen feldugta a páciensek végbelébe.

A rabok ordítottak, amikor az anyag a testükkel érintkezett, szó szerint pokoli kínokat éltek át, de nem csak ott került be a maró anyag a szervezetükbe.

A doktornő a péniszükbe feldugott katétert is csilipaprikás fertőtlenítő szerrel fújta be.

Az orvos mindent tagad, az utolsó szó jogán is ártatlannak vallotta magát. A bírót nem hatották meg a szavai.

Súlyos börtön évek a kegyetlenségért

Két és fél év börtönbüntetésre ítélte hadbíróság a nőt első fokon, és 5 évre a foglakozása gyakorlásától is eltiltotta. Ugyanennyit kapott az egészségügyi osztályvezető, akit szintén 5 évre tiltottak el a saját foglalkozásától. Az ügyben érintett egy ápoló is, akinek - a nem jogerős ítélet szerint - pénzbüntetést kell fizetnie. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlottak védői pedig felmentésért fellebeztek.

