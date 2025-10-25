Különös kegyetlenséggel gyilkolták meg a perecárust

Pécs egyik legismertebb alakja volt a Széchenyi téri perecárus, akit szinte minden helyi lakos ismert és kedvelt. Mosolygósan árulta a friss pereceket, és senki sem gondolta volna, hogy ilyen szörnyű sors vár rá. A kedves, idős férfi magányosan élt felesége halála után, egészen addig, míg 2022 decemberében be nem fogadott egy férfit, akit korábban csak látásból ismert. Később a férfi barátnője is beköltözött és ezzel kezdetét vette a pokol, amely történetet kegyetlenséggel zártak le - írta a Bama.hu.

Különös kegyetlenséggel végeztek perecárussal

Fotó: Bama.hu

A szomszédok szerint addig békés volt minden, de amint a nő megjelent, elszabadult a káosz. Ordibálás, verekedés, randalírozás lett a mindennapok része. A perecárus egészsége már korábban sem volt jó, pszichiátriai gondokkal küzdött, és folyamatban volt a gondnoksági eljárása is. De senki sem sejtette, hogy épp a karácsonyi időszak hozza el számára a legnagyobb kegyetlenséget.

A vádirat szerint a vádlott 2023. december 26-án borzalmas dührohamban esett áldozatának. Ököllel ütötte, rugdosta, sőt, a földre teperve meg is taposta. A horror azonban itt még nem ért véget, ugyanis a férfi a fürdőkádba fektette a magatehetetlen áldozatot, majd forró vizet engedett rá. Végül két kézzel szorította meg a nyakát és a perecárus a helyszínen meghalt.

Kegyetlenséggel végeztek a férfival

A boncolás döbbenetes képet festett: le. A férfi testén összesen 84 sérülést találtak. Zúzódások, törések, égési sebek, amelyek mind arról tanúskodnak, milyen iszonyatos szenvedésen ment keresztül. A szakértők szerint a halálát fulladás okozta, de a bántalmazás mértéke az átlagosnál sokkal nagyobb fájdalommal járt.

A kegyetlenség szinte felfoghatatlan, és az egész várost sokkolta. A vádlott mindezek ellenére a februári előkészítő ülésen tagadta, hogy bármit is elkövetett volna.

Most, hónapokkal később, a Pécsi Törvényszék előtt eldőlhet, mi lesz a sorsa: kedden ítélet születhet az ügyben. Pécs lélegzetvisszafojtva várja a döntést.

A bíróságoknak rengeteg ügyet kell tárgyalniuk, a napokban a csányi mászókabaleset kapcsán sem sikerült még dűlőre jutni, a vádlottak egymásra mutogatnak, pedig újabb megdöbbentő részletek s napvilágra kerültek.