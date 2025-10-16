Helyszíni képeken a legfrissebb kerékpárbaleset

Kerékpárbaleset történt csütörtök délelőtt Szentesen. A biciklis férfi egyenes haladt a Lilaakác utcában, amikor a szemből, az áruházak felől érkező autó balra nagy ívben elékanyarodott, és elütötte. A kerékpáros előbb a szélvédőre, majd az úttestre zuhant, biciklijének első kereke kiszakadt, és mintegy tíz méterre elgurult - számolt be a haváriáról a Délmagyar.hu.

A bicikli kereke is kirört a kerékpárbaleset következtében

Fotó: Donka Ferenc

A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál információi szerint a középkorú kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították, a gépkocsi vezetőjének azonban nem esett baja. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben.

Zalában halálos kerékpárbaleset történt

A tragédia még szeptemberben történt Zalaegerszegen, ahol egy személygépkocsi és egy kerékpár ütközött. A bicikliző, 53 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.