Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
kerékpárbaleset

Helyszíni képeken a legfrissebb kerékpárbaleset

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyosan megsérült a biciklis, miután elütötte egy autó Szentesen. Nyílegyenes, jól belátható útszakaszon történt a kerékpárbaleset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kerékpárbalesetelékanyarodottelgázoltaSzenteselütöttebiciklibaleset

Kerékpárbaleset történt csütörtök délelőtt Szentesen. A biciklis férfi egyenes haladt a Lilaakác utcában, amikor a szemből, az áruházak felől érkező autó balra nagy ívben elékanyarodott, és elütötte. A kerékpáros előbb a szélvédőre, majd az úttestre zuhant, biciklijének első kereke kiszakadt, és mintegy tíz méterre elgurult - számolt be a haváriáról a Délmagyar.hu.  

A bicikli kereke is kirört a kerékpárbaleset következtében
A bicikli kereke is kirört a kerékpárbaleset következtében 
Fotó: Donka Ferenc

A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál információi szerint a középkorú kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították, a gépkocsi vezetőjének azonban nem esett baja. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben.

Az ütközés helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Zalában halálos kerékpárbaleset történt

A tragédia még szeptemberben történt Zalaegerszegen, ahol egy személygépkocsi és egy kerékpár ütközött. A bicikliző, 53 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!