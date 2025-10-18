Több 13 éves kislányt is keresnek a magyar rendőrök

Megdöbbentő mennyi arc néz vissza arra, aki a police.hu oldalon rákeres a 2012. január 1-e és december 31-e között született kislányokra az eltűnt személyek felületén. Mutatjuk, kiket keresnek a rendőrök:

Negyvenhat 13 éves kislány, ennyit keresnek a rendőrök, Fotó: police.hu

Megtalálták a Dánynál eltűnt 13 éves kislányt

Nemrég még eggyel többen voltak a listán. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Mantrailing Akadémia Alapítvány Mentőkutyás Szolgálat tagjainak segítségét kérte október 10-én. Hajnali 2 órakor indultak el oda, ahol úgy gondolták, hogy egy 13 éves kislány lehet és nem sokkal később meg is találták épségben. Ez a történet tehát boldog véget ért, amiről mi is beszámoltunk.

A Mantrailing Akadémia Alapítvány Kutyás Mentőszolgálat autója, megtalálták a 13 évesen eltűnt kislányt Dánynál

Fotó: Mantrailing Akadémia Alapítvány/Facebook

Önkénteseink ezzel a megnyugtató hírrel vehették az irányt hazafelé, hogy a napi munka megkezdése előtt még egy forró kávé elfogyasztására legyen idő"

– így emlékeztek vissza a sikeres mentésre a posztjukban.

Több kislányt még keresnek a rendőrök

Negyvenhat kislány családja viszont a mai napig amiatt aggódik, hol lehet a gyerek.

Mindegyikük külön történet, egyvalami köti össze őket: eltűntek.

Ha látja valahol valamelyiküket, ne habozzon, jelentkezzen a rendőrségen vagy hívja a 112-t!

Segítsen, a hívása akár életet is menthet!

A gyerekek arcát jobban megnézheti, ha ide kattint, akár ki is nagyíthatja a fotókat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.