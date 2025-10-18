Több 13 éves kislányt is keresnek a magyar rendőrök

Megdöbbentő mennyi arc néz vissza arra, aki a police.hu oldalon rákeres a 2012. január 1-e és december 31-e között született kislányokra az eltűnt személyek felületén. Mutatjuk, kiket keresnek a rendőrök:
Megtalálták a Dánynál eltűnt 13 éves kislányt
Nemrég még eggyel többen voltak a listán. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Mantrailing Akadémia Alapítvány Mentőkutyás Szolgálat tagjainak segítségét kérte október 10-én. Hajnali 2 órakor indultak el oda, ahol úgy gondolták, hogy egy 13 éves kislány lehet és nem sokkal később meg is találták épségben. Ez a történet tehát boldog véget ért, amiről mi is beszámoltunk.
Önkénteseink ezzel a megnyugtató hírrel vehették az irányt hazafelé, hogy a napi munka megkezdése előtt még egy forró kávé elfogyasztására legyen idő"
– így emlékeztek vissza a sikeres mentésre a posztjukban.
Több kislányt még keresnek a rendőrök
Negyvenhat kislány családja viszont a mai napig amiatt aggódik, hol lehet a gyerek.
Mindegyikük külön történet, egyvalami köti össze őket: eltűntek.
Ha látja valahol valamelyiküket, ne habozzon, jelentkezzen a rendőrségen vagy hívja a 112-t!
Segítsen, a hívása akár életet is menthet!
A gyerekek arcát jobban megnézheti, ha ide kattint, akár ki is nagyíthatja a fotókat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.