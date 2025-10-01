Felmondták az albérletét, elvitte a kertkaput

Megdöbbentő eset történt egy Egerhez közeli településen. A volt lakó albérletének kovácsoltvas kertkapuját lopta el az ingatlan elől - írja a Heol.hu.

Talán azt gondolta, nem veszik észre, hogy eltűnt a kovácsoltvas kertkapu

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a bérbeadó kérésére a férfi 2022 márciusában kiköltözött az ingatlanból, amit közel két éven keresztül bérelt. A költözés során ismeretlen társával leemelték a helyéről a ház kétszárnyú kovácsoltvas kapuját, valamint a kiskaput, majd egy tehergépkocsi platójára rakták és elvitték. Az ellopott kapuk értéke összesen 95 ezer forint volt.

Ellopta a kertkaput, de nem megy börtönbe

Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész arról tájékoztatta a Heves vármegyei hírportált, hogy a napokban benyújtott vádiratban kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt közérdekű munka kiszabására és vagyonelkobzás elrendelésére tettek indítványt.

