Évekre börtönbe kerülhet a nő, aki szíven szúrta élettársát

A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen hat év börtönre ítélt egy nőt, aki tavaly egy késsel halálra szúrta élettársát – közölte a bíróság szóvivője.

Késsel szúrta szíven élettársát vita közben egy nyíregyházi nő.

Fotó: tupaiterbang / Shutterstock

Kést rántott a vita során

A közlemény szerint az eset egy tavaly januári napon történt egy Szabolcs vármegyei településen, ahol a pár otthonában vita robbant ki. A nő azzal vádolta partnerét, hogy kábítószert fogyasztott, amit a férfi tagadott, majd kijelentette, hogy elköltözik. A szóváltás hevében a vádlott egy kést vett magához, amivel előbb megsebesítette a férfi karját, majd mellkason szúrta vele. A férfi a helyszínen azonnal meghalt, miután a szúrás a szívét érte, és a rokonok hiába próbálták újraéleszteni.

