Egy apa megkéselte 4 éves kislányát

Szörnyű tettre ragadtatta magát az az apa, aki a 4 éves kislányát szúrta le. A késelés során a kislányt a lapockája táján döfte meg, valószínűleg részeg volt – írta meg a Borsonline.hu.
Késelés a családban
A Kovászna megyei rendőrség
letartóztatta a 24 éves férfit, aki késsel támadt a kislányára.
Az oltszemi apa valószínűleg részeg lehetett, amikor a kislányára támadt. A hatóságokat a nagymama értesítette.
A férfi a két gyereke felügyeletét egyedül látta el, mivel a felesége külföldön tartózkodott. A megszúrt kislányát kórházban ápolják, úgy tudni, nincs életveszélyes állapotban.
Az erdélyi férfit 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. A háromszéki ügyészség családon belüli erőszak gyanújával vizsgálja az ügyet.
Hasonlóan tragikus esetek sajnos Magyarországon is előfordulnak. Egy szabolcsi férfi hosszú időre börtönbe kerülhet, miután megölte várandós párját. Az elkövető a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt állt bíróság elé, az ügyben nemrég jogerős ítélet született.