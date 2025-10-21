Egy apa megkéselte 4 éves kislányát

Szörnyű tettre ragadtatta magát az az apa, aki a 4 éves kislányát szúrta le. A késelés során a kislányt a lapockája táján döfte meg, valószínűleg részeg volt – írta meg a Borsonline.hu.

Késelés: saját 4 éves kislányát szúrta meg a fiatal apa

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Késelés a családban

A Kovászna megyei rendőrség

letartóztatta a 24 éves férfit, aki késsel támadt a kislányára.

Az oltszemi apa valószínűleg részeg lehetett, amikor a kislányára támadt. A hatóságokat a nagymama értesítette.

A férfi a két gyereke felügyeletét egyedül látta el, mivel a felesége külföldön tartózkodott. A megszúrt kislányát kórházban ápolják, úgy tudni, nincs életveszélyes állapotban.

Az erdélyi férfit 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. A háromszéki ügyészség családon belüli erőszak gyanújával vizsgálja az ügyet.

Hasonlóan tragikus esetek sajnos Magyarországon is előfordulnak. Egy szabolcsi férfi hosszú időre börtönbe kerülhet, miután megölte várandós párját. Az elkövető a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt állt bíróság elé, az ügyben nemrég jogerős ítélet született.