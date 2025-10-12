Hosszú évek után jött a bosszú: meg akarta késelni felesége szeretőjét

A tapolcai férfi, aki ellen emberölés előkészületének bűntette miatt október 16-án tartanak tárgyalást, a felesége halála óta gyakran küzd alkoholproblémákkal. A vádlott rendszeresen részegen fenyegette és szidalmazta a szomszédját, ami a régi viszály miatt elmélyült. Bár korábban sosem bántotta fizikailag, többször is azzal fenyegetőzött, hogy megöli a sértettet. A késelés súlyosságát jelzi, hogy a vádlott 2025. januárjának elején már a társasház közös képviselőjének is elmondta gyilkossági szándékát - írta a Veol.hu.

Késeléssel akarta megboszsulni, hogy elcsábította feleségét (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Közös erővel állították meg a késelést a szomszédok

A vádlott délután, ittas állapotban vette észre, hogy haragosa visszatért kutyasétáltatásból. A konyhából felkapott egy 19 centiméteres kést, kiment a lépcsőházba, és a nyitott ajtó előtt várta áldozatát. A közös képviselő észrevette a fegyveres férfit, aki kijelentette:

Várom a kontyos nagy orrút."

Hiába szólította fel a képviselő, hogy menjen vissza, a férfi nem engedelmeskedett.

Amikor a sértett belépett az épületbe, a képviselő lekiabált neki. A támadó ekkor azt kiabálta áldozata felé:

Akkor is megöllek! Megöllek!"

Azt is hozzátette:

Tedd le a kutyát, mert őt nem akarom bántani!"

A sértett a figyelmeztetésre nem ment fel, elkerülve az összetűzést.

Ekkor léptek közbe a szemközti lakók. Egy nő, majd az ő férje is rászólt a késes férfira. A határozott fellépés megijesztette a vádlottat: bedobta a kést a lakásába, majd megnyugodott, és megköszönte a szomszédnak, hogy nem hagyta hülyeséget csinálni.

A közös képviselő értesítette a rendőrséget, akik elfogták és előállították a férfit, akinél a szondáztatás alkoholos befolyásoltságot mutatott ki. Az ügyben a tárgyalást emberölés előkészületének bűntette miatt tartják.

Nem ez az első eset, hogy a szomszéd szomszédra támad, egy korábbi eset alkalmával azonban a kés célba ért, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.