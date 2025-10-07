Életéért küzdöttek, miután ötször megszúrta szomszédja

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölési kísérlet bűntettével vádol egy hajdúhadházi férfit, aki többször megszúrta a vele szomszédos házban élő sértettet. A vármegyei főügyészség keddi tájékoztatása szerint a brutális késelés következtében a megszúrt férfin életmentő műtétet kellett végrehajtani – írta a Haon.hu.

A brutális késelés után életmentő műtétet kellett végrehajtani a férfin

Fotó: Mediaworks archív

A vádirat részletezi, hogy a sértett és a vádlott testvére egy házban laktak. 2024. november 9-én délelőtt a sértett alkoholt fogyasztott, majd a déli órákban a házuk előtt az utcán találkozott a vádlottal, aki hangosan kiabált. Miután a sértett megkérte, hogy menjen haza, a vita tettlegességig fajult:

az elkövető azzal fenyegetőzött, hogy leszúrja, majd miután a dulakodásban mindketten a földre kerültek, a vádlott egy 9 cm-es pengéjű konyhakést rántott elő.

Ezt követően a sértettet ötször szúrta meg – a jobb combján, háromszor a mellkasán –, és a füle mögött is megsebesítette. A súlyos sérülések miatt a megtámadott férfi a földre rogyott, a támadója pedig elmenekült a helyszínről.

A késeléshez használt fegyver és a sértett kabátja

Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

Késelés után műtéttel kellett megmenteni az életét

A sérült férfihez hazatérő rokonai hívtak mentőt, majd a kórházban azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta; a bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérletével vádolja az erőszakos, többszörös visszaesőnek minősülő férfit, és vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Törvényszék fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kobozza el az elkövetéshez használt kést.

