Tragédia egy falfirka miatt: szabadon jár a késelő

Az ügyben hamarosan vádemelés várható, de a halálos késeléssel gyanúsított férfi ügyvédje panaszt tett a gyanúsítás ellen. Ha ezt a bíróság elfogadja, az eljárás lezárulhat, a támadó pedig megúszhatja a büntetést. A közvéleményt az is felháborítja, hogy a késes támadó jelenleg is szabadlábon van, bűnügyi felügyelet alatt - számolt be róla a Tények.hu.

Megszüntethetik az eljárást a késeléssel vádolt férfi ellen

Graffiti és halálos késelés: ez történt tavaly a Kisavason

Mint korábban írtunk róla, a tragédia még 2024. október 13. hajnalán történt Miskolcon. A 16 éves áldozat a barátjával egy

születésnapi rendezvényre kibérelt pince mosdójának a falát összefirkálták billiárd krétával.

Ebből indult ki a vita. A szópárbaj után a gyanúsított magához vett egy 24 centiméteres konyhakést, és megfenyegette a fiatalokat. Amikor a sértett és barátja visszatértek, verekedést kezdeményeztek: combon rúgták és arcon ütötték a késelőt. A férfi erre reagálva, nagy erővel mellkason szúrta a fiút, aki

olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A rendőrség az elkövetőt elfogta, és letartóztatását is indítványozta. Bár a cselekmény súlyos, halált okozó testi sértés vagy emberölés gyanúját vetette fel, a jogi minősítés még változhat.

Részeg vitának csúnya vége lett

Szabadlábon a gyanúsított

A gyanúsítottat később letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet alá helyezték, így jelenleg szabadlábon védekezhet.

A 20 éves férfi ügyvédje panaszt nyújtott be az emberölés miatti gyanúsítás ellen.

Ez megnyithatja az utat az eljárás megszüntetéséhez, ami a tavalyi tragédia és a 16 éves áldozat családjának fájdalma miatt hatalmas közfelháborodást okozhat.

A közvélemény és az áldozat szülei most abban reménykednek, hogy a jogi procedúra nem zárul le büntetlenül, és a hamarosan várható vádemelés során a bíróság súlyos ítéletet hoz az ügyben.

