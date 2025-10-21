A ladi nagybácsi aljas módon, békülési szándékkal közelítette meg rokonát a helyi kocsmánál két évvel ezelőtt októberben. Az unokaöcs hitt neki, vele ment otthonába pontot tenni a konfliktus végére, ám a férfi ekkor az életére tört. A késelővel szemben ítélet született a Kaposvári Törvényszéken - írta meg a Sonline.hu.

Ne kerülgessük egymást hiszen rokonok vagyunk - mondta a késelő nagybácsi

Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

„Innen nem mész ki élve” - késszúrást érzett hátánál

Az unokaöcs nagybátyja otthonába tért, ahol egy melléképületben folytatták a „békülő szándékú” iszogatást. A későbbi áldozat azonban indulni akart, mivel későre járt. A késelő férfi ekkor azt mondta, hogy „innen nem mész ki élve”, majd hátba szúrta áldozatát. A vádirat szerint a nagybácsi életveszélyesen megsebesítette unokaöccsét.

A késelő kitartott amellett, hogy nem követte el szörnyű tettét, ártatlannak vallotta magát. A férfit elmeorvos szakértő is megvizsgálta, ám nem találtak a büntethetőséget kizáró okot.

A Kaposvári Törvényszéken az ítélet kihirdetésekor elhangzott, hogy több több tanú is elfogult volt a vádlott irányába. Azonban a bíró a szakértők véleményére, és a sértetti vallomásra alapozott. 6 év börtönre ítéltek a ladi késelőt, és 8 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős.

