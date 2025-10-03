Lelocsolta benzinnel a barátját és kést rántott

Egy 65 éves, szabadszállási asszony és egy 61 éves férfi összebarátkozott. Amikor a férfi munkanélküli lett és nem volt már hol laknia, barátja befogadta magához. A férfi hálából fel akarta gyújtani az asszonyt és még késsel is megfenyegette - olvasható a Baon.hu oldalán.

A helyszínen készült fotókon a benzineskanna és a kések láthatók

Forrás: police.hu

A férfi rendszeresen lerészegedett, ami miatt gyakran összevesztek a barátok. Április 19-én odáig fajult a vitájuk, hogy a férfi felkapta a benzines kannát és lelocsolta az asszonyt, meg a házát is.

Előkerült a kés

A hálátlan férfi közölte a jóakarójával, hogy felgyújtja, és késsel is megfenyegette az asszonyt,

akinek sikerült átmenekülnie a szomszédhoz. Onnan hívták a rendőröket.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói megtalálták a helyszínen a kannát és a késeket is. A férfit elfogták.

Emberölés előkészületének gyanúja miatt őrizetbe vették a támadót és már le is tartóztatták.

A rendőrök most zárták le az ügyben a nyomozást, amelynek az iratait vádemelései javaslattal küldték el az illetékes ügyészeknek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.