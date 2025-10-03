Sokkoló: csak azért szexelt, hogy eladhassa a kisbabát

M. Gáti az USA-ban olyan magánvállakozást alapított és működtetett, amely magyar állampolgárságú nők születendő gyermekeinek örökbefogadását bonyolította az Amerikai Egyesült Államokban – írta meg a Heol.hu. A magyar édesanya a kisbaba „örökbefogadásáért” 3000 dollárt kapott.

A kisbaba az USA-ban született meg, 3000 dollárért adta el az anyja Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Heol.hu)

Az ügyészség egy 33 éves gyöngyösi nő ellen emelt vádat, mert megsértette a gyereknevelésre vonatkozó szabályokat. Ezt az esetet a Heves Megyei Hírlap az 1999. május 5-ei számában írta meg.

Kisbaba mint árucikk

A megvádolt nő, az anya – esetében az „édesanya” megnevezést inkább mellőzzük – egy hirdetés útján került kapcsolatba M. Gátival, aki rábeszélte, hogy szüljön egy gyereket, akit majd eladnak egy amerikai házaspárnak „örökbefogadás” címszó alatt. A nő rá is állt az alkura.

Belement egy alkalmi szexuális kapcsolatba csak azért, hogy megfoganjon benne a gyermek.

Időközben azonban 1995-ben a magyar országgyűlés elfogadta a családjogi törvényt módosító jogszabályát, amely szigorította a magyar gyermekek külföldi örökbefogadását.

Ekkor Gáti rábeszélte a nőt, hogy utazzon ki az USA-ba, és ott szülje meg a gyermekét. A nő ebbe is belement, és a californiai Santa Ana városában adott életet a kisbabának, akit rögtön Thomas Arnoud E. néven anyakönyveztek. Még ugyanezen a napon szerződést kötött egy amerikai házaspárral az örökbefogadásról. Amint megkapta a 3000 dollárt, hazautazott.

Természetesen ekkor még a magyar hatóságok nem értesültek a gyerek eladásáról, a magyar gyámügyi szervek itthon a kisbabát nem vették nyilvántarásba.

A főügyészség a nő beismerő vallomása, a lefoglalt okiratot és a tanúk beszámolói alapján emelt vádat a gyöngyösi nő ellen.

