Brutális kocsmaszerelem: széklábbal és sörösüveggel esett egymásnak a pár

A Szegedi Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik egy szegedi kocsma asztalánál estek egymásnak – írta a Délmagyar.hu.

Egy szegedi kocsma egyik asztalánál robbant ki a vita

Kocsmai verekedésbe torkollott a szerelem

Nem minden szerelmi történet ér boldog véget. Vannak olyan indulatok, amik életünk legszebb pillanatait húzzák keresztbe és hiába dobálózunk nagy szavakkal vagy tárgyakkal, a helyzet nem fog javulni. Így járt az a szegedi pár is, akik egy kocsmában verekedtek össze 2025 nyarán.

A veszekedés italozás közben robbant ki, ezt követően pedig teljesen elszabadultak az indulatok. A nő előbb egy hamutartóval, majd egy üveggel is megütötte a férfit, aki ezután megpofozta őt, és egy letört széklábbal akarta megverni szíve választottját.

Az incidensnek csak a kiérkező rendőrök tudtak véget vetni.

Az ügyészség szerint mindketten garázdaságot követtek el. A nő esetében ez vétség, a férfié viszont súlyosabb, őt felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolják. A vádhatóság közérdekű munka kiszabását indítványozta mindkettejükre, az ügyben a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

