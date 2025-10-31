Több mint 2 tonnányi, magyar bűnbandához köthető kokainszállítmányt foglaltak le Dominikán

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi, egy magyar irányítású bűnbandához köthető kábítószer-szállítmányt foglaltak le a dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok – adta hírül az MTI. A brutális mennyiségű kokain lefoglalását a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálata Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának főosztályvezetője, Csupor Máté jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Elképesztő mennyiségű kokainszállítmányon ütöttek rajta, a kábítószer magyar bandavezérhez köthető - jelentette be Csupor Máté a csütörtöki sajtótájékoztatón Fotó: MTI

Magyar bandáé a hatalmas kokainszállítmány

A banda vezetőjét, M. Ferencet, Németországban fogták el, jelenleg folyamatban van a kiadatása. A férfinak több cége volt, többek között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából. A kokaint az áruk közé rejtve csempészte be Európába. A gyanú szerint M. Ferenc Magyarországon is

több száz kilogramm drogot adott el, mintegy 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint.

Ezek mellett erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert az egyik üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.

M. Ferenc jobbkeze F. Gyula volt, aki strómanokkal szlovák cégeket alapított, ő tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és ő szervezte meg a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából – közölte az MTI hozzátéve, hogy

a Dominikában lefoglalt 70 milliárd forint értékű kokain mellett a magyar és szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

F. Gyulát már letartóztatták, őt a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsítja. A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) bevonásával Magyarországon létrehoztak egy műveleti központot.

580 rendőrrel 45 helyszínen ütöttek rajta, ezek közül 13 helyszín Magyarországon volt.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el – hangzott el a sajtótájékoztatón.