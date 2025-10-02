Halálos tűz ütött ki a kórházban, egy dolgozó életét már nem tudták megmenteni

Csütörtök délután tűz keletkezett a makói kórház területén, amelyben egy kórházi dolgozó életét vesztette – tudatta az intézmény honlapján közzétett közleményben Kallai Árpád főigazgató - írta a Borsonline.hu.

Tűz ütött ki a makói kórháznál (Illusztráció)

Fotó: MW

Nem érinti a kórházi ellátást a tűz

A kórház közleménye szerint csütörtök délután tűz keletkezett a makói intézmény területén lévő egyik raktárépületben. A lángokat a tűzoltók rövid időn belül eloltották, és hangsúlyozták, hogy az esemény a betegellátási területeket nem érintette.

A tragikus tűzeset során azonban egy kórházi dolgozó meghalt. Az eset kapcsán vizsgálat indult. A főigazgató ezúton fejezte ki részvétét az elhunyt hozzátartozóinak.

A katasztrófavédelem közlése szerint a tűz a kórház kazánházában keletkezett. Az oltáshoz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

