Rendkívüli

Putyin markáns üzenetet küldött a magyaroknak

tűz

Halálos tűz ütött ki a kórházban, egy dolgozó életét már nem tudták megmenteni

Tűz keletkezett a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután, amelyet a kiérkező tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. A tragikus baleset során egy kórházi dolgozó életét vesztette, de az eset szerencsére a betegellátási területet nem érintette.
Csütörtök délután tűz keletkezett a makói kórház területén, amelyben egy kórházi dolgozó életét vesztette – tudatta az intézmény honlapján közzétett közleményben Kallai Árpád főigazgató - írta a Borsonline.hu.

Tűz ötött ki a makói kórháznál (Illusztráció)
Tűz ütött ki a makói kórháznál (Illusztráció)
Fotó: MW

Nem érinti a kórházi ellátást a tűz

A kórház közleménye szerint csütörtök délután tűz keletkezett a makói intézmény területén lévő egyik raktárépületben. A lángokat a tűzoltók rövid időn belül eloltották, és hangsúlyozták, hogy az esemény a betegellátási területeket nem érintette.

A tragikus tűzeset során azonban egy kórházi dolgozó meghalt. Az eset kapcsán vizsgálat indult. A főigazgató ezúton fejezte ki részvétét az elhunyt hozzátartozóinak.

A katasztrófavédelem közlése szerint a tűz a kórház kazánházában keletkezett. Az oltáshoz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Nemrég egy lakóházban ütött ki tűz, ahol egy ember életét vesztette, erről az Origo.hu oldalán olvashatnak többet.

 

