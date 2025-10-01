Hírlevél

orvos

Kórházi dolgozókra támadt az őrjöngő férfi – súlyos büntetésre számíthat

Kórházi dolgozókat kezdett ütlegelni egy férfi az esztergomi egészségügyi intézményben 2024 áprilisában, miután nem engedték be az anyjához. A kórház munkatársai súlyos sérüléseket szenvedtek, a férfi komoly büntetést kaphat.
Egy férfi a Vaszary Kolos Kórházban megütött egy orvost és egy ápolónőt 2024. április 3-án, miután nem engedték be édesanyjához. Két egymást követő napon is visszatért az esztergomi kórházba, és mindkét alkalommal eszét vesztve dühöngött, miközben jelentős kárt okozott – írta meg a Kemma.hu.

Kórházi dolgozókra támadt

Három nappal azután, hogy egy férfi szóváltásba keveredett egy ápolóval és kétszer arcon ütötte, ismét megjelent az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, hogy édesanyját látogassa. Miután nem engedték be, dühbe gurult, és összetörte a kórházi berendezést, mintegy 343 540 forint kárt okozva. A lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval: a férfi a betegszállítót kétszer úgy pofonvágta, hogy az a földre rogyott, majd tovább ütlegelte, az ápolónőt pedig hátba rúgta. A két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült. Ekkor érkezett meg egy orvos, akit szintén megütött, de végül sikerült elmenekülnie a sebészeti osztályra. A férfi egy érkező biztonsági őrre is kezet emelt, aki gázspray-vel lefújta, a kiérkező rendőrök ezután sokkolóval ártalmatlanították a férfit és bilincsbe verve elvitték.

Rendőrök fékezték meg a tombolást, esztergomi kórház, esztergomikórház, 2024. április 6.
Rendőrök fékezték meg a tombolást, esztergomi kórház, esztergomikórház, 2024. április 6.
Rendőrök fékezték meg a tombolást, esztergomi kórház, esztergomikórház, 2024. április 6.
Rendőrök fékezték meg a tombolást, esztergomi kórház, esztergomikórház, 2024. április 6.
Az esztergomi rendőrök sokkolóval ártalmatlanították a férfit, aki az esztergomi kórházban tört-zúzott és rátámadt több egészségügyi dolgozóra

Marandó sérüléseket okozott 

A bántalmazás következtében az ápoló három hónap alatt gyógyuló, állapotát tekintve maradandó fogyatékosságként értékelt sérülést szenvedett, az orvos sérülései két hónap alatt gyógyultak, a beteghordó és a biztonsági őr nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szereztek. 

Az Esztergomi Járásbíróság a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, súlyos testi sértés, garázdaság és rongálás miatt 6 év 10 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, miközben az ügyész tudomásul vette a döntést, az elkövető és védője fellebbezést jelentett be.

A közfeladatot ellátó személyek, mint az orvosok és ápolók, a törvény értelmében fokozott védelmet élveznek. Ezt az a nyíregyházi férfi sem tudta, aki dühöngve, késsel támadt urológusára szeptember 15-én. Részletek az Origo.hu cikkében.

