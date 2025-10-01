Kórházi dolgozókra támadt az őrjöngő férfi – súlyos büntetésre számíthat

Egy férfi a Vaszary Kolos Kórházban megütött egy orvost és egy ápolónőt 2024. április 3-án, miután nem engedték be édesanyjához. Két egymást követő napon is visszatért az esztergomi kórházba, és mindkét alkalommal eszét vesztve dühöngött, miközben jelentős kárt okozott – írta meg a Kemma.hu.

Dolgozókat bántalmazott az őrjöngő férfi egy esztergomi kórházban, aki székeket dobált és berendezési tárgyakat tört össze

Forrás: Police.hu

Kórházi dolgozókra támadt

Három nappal azután, hogy egy férfi szóváltásba keveredett egy ápolóval és kétszer arcon ütötte, ismét megjelent az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, hogy édesanyját látogassa. Miután nem engedték be, dühbe gurult, és összetörte a kórházi berendezést, mintegy 343 540 forint kárt okozva. A lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval: a férfi a betegszállítót kétszer úgy pofonvágta, hogy az a földre rogyott, majd tovább ütlegelte, az ápolónőt pedig hátba rúgta. A két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült. Ekkor érkezett meg egy orvos, akit szintén megütött, de végül sikerült elmenekülnie a sebészeti osztályra. A férfi egy érkező biztonsági őrre is kezet emelt, aki gázspray-vel lefújta, a kiérkező rendőrök ezután sokkolóval ártalmatlanították a férfit és bilincsbe verve elvitték.