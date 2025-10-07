Hírlevél

Rendkívüli

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

veszélyes

Veszélyes szökött rabot keres a rendőrség, ha találkozik vele, semmiképpen ne tartóztassa fel

Meglógott a zsaruk elől, most mindenki őt keresi. Körözést adtak ki a 22 éves, tatabányai Drozdi Sándor ellen, aki még szeptemberben lépett meg a rendőrök elől.
Fogolyszökés miatt adott ki elfogatóparancsot a Tatabányai Rendőrkapitányság a 22 éves Drozdi Sándor ellen. A Kemma.hu osztotta meg a körözés részleteit. 

körözés
Körözést adtak ki Drozdi Sándor ellen, ha látja, azonnal értesítse a rendőrséget! 
Fotó: Police.hu

A körözés alatt álló személy adatai

  • Testmagasság: 176-180 cm
  • Testalkat: sovány
  • Haj típus: hullámos
  • Arc forma: hosszú
  • Szemállás: kancsal (kifelé)

Aki bármilyen információval rendelkezik Drozdi Sándor tartózkodási helyéről vagy látta valahol, tegyen bejelentést a Tatabányai Rendőrkapitányságon személyesen. A kapitányság cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly utca 26-28., vagy értesítse a rendőrséget a 36(34)517-777 telefonszámon.

A rendőrség mindenkit arra kér, ha látják a körözött személyt, ne álljanak az útjába, hanem azonnal értesítsék a kapitányságot.

