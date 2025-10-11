Nézze csak, ki került fel a magyar körözési TOPlistára

A magyar rendőrség körözési toplistáján több mint negyven ember fényképe látható. A listán szereplők ellen különböző bűncselekmények miatt adtak ki elfogatóparancsot, a legsúlyosabbak között gyilkosság, kábítószer-kereskedelem, rablás, csalás és szexuális erőszak szerepel. Folyamatosan lekerülnek róla arcok és felkerülnek rá újak, ezért érdemes időnként ránézni.

Arcok a toplistán - ellenük adtak ki körözést

Fotó: police.hu

Ellenük szól körözés

A körözöttek döntő többsége férfi, de négy nő is felkerült a listára. A legfiatalabbak harmincas éveik elején járnak, míg a legidősebbek között hetvenes korú férfiak is vannak, akik még mindig szökésben vannak. A rendőrség nyilvánosan megosztott fotói között feltűnnek külföldi nevek is, például Stankovic Nikola vagy Cmiljanic Vukasin, ami azt jelzi, hogy a magyar hatóságok nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is részt vesznek az elfogásukban.

A körözési toplistán most 50 ember szerepel, akik közül sokan évek óta bujkálnak a hatóságok elől.

A statisztika beszédes:

11 kábítószer-kereskedőt,

8 csalót,

6 tolvajt,

5 erőszakos elkövetőt,

5 rablót,

4 embercsempészt,

3 emberölés gyanúsítottját,

3 emberkereskedőt,

2 pedofíliával gyanúsított személyt,

Testi sértés és kiskorú veszélyeztetésével ,,csak" egy-egy embert keresnek.

A toplista legérdekesebb alakja Stankovic Nikola, aki a montenegrói drogkartell egyik kulcsszereplője. Nikola és testvére vezetésével olyan hálózat bontakozott ki, amely már 2018 óta tevékenykedik: a marihuána és kokain nagy tételeit szerzik be külföldön, főleg Balkánról (Albánia, Szerbia), majd szállítják Magyarországra. Bátyja felel a logisztikáért és a helyi elosztásért.

A nyomozók szerint Stankovic Nikola volt az, aki megbízta Dér Csabát azzal, hogy 2018 szeptemberében öljön meg valakit Budapesten.

Egy magyar vállalkozót a Pólus bevásárlóközpont mögötti területen fejbe lőttek, miután rábeszélték, hogy kokaint vásároljon, megrendelőként Nikolát gyanúsítják. Dér Csabát később elítélték, több gyilkosság miatt is és jogerősen 40 éves büntetést kapott. Nikola viszont szökésben van, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki emberölés és kábítószer-kereskedelem miatt.

A rendőrök azt kérik, ha felismeri valamelyik arcot a listáról, vagy tudja, hol lehet, az illető adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással segítse a munkájukat. A bejelentés teljesen anonim módon is elküldhető.

