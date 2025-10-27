Különleges nevű tinédzsert keresnek a rendőrök, a lakosság segítségét kérik

Körözést adott ki a rendőrség a különleges vezetéknevet viselő kiskorú ellen, akinek a felkutatásához kérik a lakosság segítségét is. A fiú arcképét a Heol.hu tette közzé.

Körözést adott ki a rendőrség a 16 éves Lólé Ákos Ádám ellen

Fotó: Police.hu/Heol.hu

A hatóság egyelőre nem tett közzé részletes információkat azzal kapcsolatban, mit lophatott el a képen látható 16 éves fiú.

Körözés Lólé Ákos Ádám ellen

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információkkal rendelkezik Lólé Ákos Ádám hollétével kapcsolatban, az tegyen bejelentést személyesen vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

TOP veszélyes bűnöző körözés alatt – vigyázzon, bárhol szembe jöhet! Fogolyszökés és emberkereskedelem miatt szeretnék elszámoltatni a rendőrök. Elképesztően gazdag a körözött bűnöző bűnlajstroma, mindenki legyen nagyon óvatos! Részletek az Origón!