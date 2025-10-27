Különleges nevű tinédzsert keresnek a rendőrök, a lakosság segítségét kérik

Körözést adott ki a rendőrség a különleges vezetéknevet viselő kiskorú ellen, akinek a felkutatásához kérik a lakosság segítségét is. A fiú arcképét a Heol.hu tette közzé.
A hatóság egyelőre nem tett közzé részletes információkat azzal kapcsolatban, mit lophatott el a képen látható 16 éves fiú.
Körözés Lólé Ákos Ádám ellen
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információkkal rendelkezik Lólé Ákos Ádám hollétével kapcsolatban, az tegyen bejelentést személyesen vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.
