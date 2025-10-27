Különleges nevű tinédzsert keresnek a rendőrök, a lakosság segítségét kérik

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Tizenéves srác után kutakodnak a rendőrök, valami komoly dologba nyúlhatott bele. Körözést adott ki a hatóság egy 16 éves fiú ellen, akit lopás miatt keresnek.
tinédzserélet

Körözést adott ki a rendőrség a különleges vezetéknevet viselő kiskorú ellen, akinek a felkutatásához kérik a lakosság segítségét is. A fiú arcképét a Heol.hu tette közzé.

körözés
Körözést adott ki a rendőrség a 16 éves Lólé Ákos Ádám  ellen
Fotó: Police.hu/Heol.hu

A hatóság egyelőre nem tett közzé részletes információkat azzal kapcsolatban, mit lophatott el a képen látható 16 éves fiú.

Körözés Lólé Ákos Ádám ellen

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információkkal rendelkezik Lólé Ákos Ádám hollétével kapcsolatban, az tegyen bejelentést személyesen vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon. 

