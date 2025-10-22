TOP 50-es körözöttet fogtak el a fejvadászok – el sem hiszed, hol bukkantak rá

A férfi 2021-ben 2 kg speedet próbált meg átvenni felső kapcsolatától egy Zala vármegyei autómosóban, amikor a rendőrök lecsaptak rá. A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányságon rongálás és kábítószer birtoklása miatt folytattak vele szemben eljárást. Ő azonban sem ennek az ügynek a befejezését, sem az ítélethirdetést nem várta meg, inkább eltűnt a hatóságok szeme elől. Ezért idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, valamint felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára is – írta meg a Police.hu.

TOP 50-es körözöttet rejtegetett a nagymama Fotó: illusztráció/KR NNI

Nagymamája bújtatta a körözött férfit

Keresésébe idén nyáron bekapcsolódott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya is. A fejvadászok a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a nagymamájához, aki Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén él. Kiderült, az unoka nála bujkál, a nyomozók október 16-án ott fogták el.

A rajtaütést követően a férfit előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették. Azóta – a jogerősen rá kiszabott – fegyházbüntetésének letöltését is megkezdte.

