Drámai kutyamentés: a bajba jutott eb nem adta könnyen magát

Nógrádban bajbajutott egy eb, belezuhant egy vízgyűjtőbe. Tűzoltókat riasztottak az állathoz, akik aligha számítottak arra, hogy egy másik kutya majd megnehezíti a dolgukat.
Egyházasdengelegen, a Sport úton egy kutya beleesett egy vízgyűjtőbe október 18-án. A tűzoltók azonnal a bajbajutott kutya segítségére siettek - írta meg a Nool.hu. Aligha számítottak arra, ami helyszínen várta őket.

A kutya víz alatt szenvedve várta a berceli tűzoltókat, akik kézzel mentették ki az életveszélybe került állatot
A  kutya víz alatt szenvedve várta a berceli tűzoltókat, akik kézzel mentették ki az életveszélybe került állatot
Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy másik kutya próbálta megakadályozni a mentést

A tűzoltók behajoltak a vízgyűjtőbe és kiemelték onnan a bajba került kutyát.

 A mentést viszont megnehezítette agresszív fajtársa, aki rátámadt az emberekre.

Amint végeztek, a tűzoltók lefedték a vízgyűjtőt és körbekerítették jelzőszalaggal, hogy nehogy más is, mondjuk egy kisgyerek is beleessen. A kutyák befogadásáról már intézkedett a polgármesteri hivatal. 

Október 7-én egy harci kutya szökött meg az otthonából. Brutális vérengzést rendezett, egy ember súlyosan megsérült amikor a tacskóját akarta védeni. A kiskutya nem élte túl a pitbull támadását. 

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

