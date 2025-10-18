Drámai kutyamentés: a bajba jutott eb nem adta könnyen magát

Egyházasdengelegen, a Sport úton egy kutya beleesett egy vízgyűjtőbe október 18-án. A tűzoltók azonnal a bajbajutott kutya segítségére siettek - írta meg a Nool.hu. Aligha számítottak arra, ami helyszínen várta őket.

A kutya víz alatt szenvedve várta a berceli tűzoltókat, akik kézzel mentették ki az életveszélybe került állatot

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egy másik kutya próbálta megakadályozni a mentést

A tűzoltók behajoltak a vízgyűjtőbe és kiemelték onnan a bajba került kutyát.

A mentést viszont megnehezítette agresszív fajtársa, aki rátámadt az emberekre.

Amint végeztek, a tűzoltók lefedték a vízgyűjtőt és körbekerítették jelzőszalaggal, hogy nehogy más is, mondjuk egy kisgyerek is beleessen. A kutyák befogadásáról már intézkedett a polgármesteri hivatal.

Október 7-én egy harci kutya szökött meg az otthonából. Brutális vérengzést rendezett, egy ember súlyosan megsérült amikor a tacskóját akarta védeni. A kiskutya nem élte túl a pitbull támadását.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: