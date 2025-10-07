Újabb brutális kutyatámadás történt, egy szökött harci eb rendezett vérengzést Balassagyarmaton

Hétfő reggel brutális kutyatámadás rázta meg Balassagyarmatot, a Palóc ligetben egy kiszökött bull jellegű kutya támadt rá egy gazdára és annak tacskójára. A nagyobb testű eb nem adott esélyt áldozatának, kivégezte a kistestű kutyát. Az ebet védelmezni próbáló, 40 év körüli személyt súlyos végtagsérülésekkel, de stabil állapotban vitte kórházba a mentőszolgálat - írta a Nool.hu.

Kiszökött harci kutya okozta halálát a család szeretett tacskójának

Fotó: San Lazar Állatvédő Alapítvány Facebook-oldala

A kutya támadásának egy másik áldozata is volt: a Móricz Zsigmond utcában egy fiatal lány és kutyája is célponttá vált, nekik csak egy közeli lépcsőházba menekülve sikerült megmenekülniük; a lány szintén megsérült. A San Lazaro Állatvédő Alapítvány segítségével befogott, chipes, oltott kutya a korábbi információk szerint nem szökött meg. Végül a gazda és a hatóság úgy döntött, hogy a kötelező két hetes megfigyelési idő letelte után az ebet elaltatják.

A rendőrség is megszólalt a kutyatámadás kapcsán

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Buda Gábor nyilatkozott az esettel kapcsolatban. Elmondása szerint

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya testi sértés bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást,

de a nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban további részletek egyelőre nem hozhatók nyilvánosságra.

A brutális kutyatámadásban súlyosan megsérült férfi megsegítésére az NNC Garage közössége gyűjtést szervezett, melyet Facebook-oldalukon hirdettek meg. A család helyzetét nehezíti, hogy éppen egy hónapja született meg a gyermekük, a férfi pedig súlyos sérülései miatt egy ideig nem tud dolgozni; bár táppénzt és családi segítséget is kapnak, a közösség úgy érezte, meg kell próbálniuk segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került családnak.

