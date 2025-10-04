Babakocsis anyukára is rátámadt, óriási fenevad tartja rettegésben a lakókat

Egész Vajszlót sakkban tartja egy hatalmas kutya. A helyzet már augusztus óta fennáll a helyiek még dolgozni, iskolába, és játszótérre is félve járnak - számolt be róla a Bama.hu helyi portál. A kutya folyamatosan az utcán szaladgál, gazdái nem tesznek semmit a helyzet megoldása érdekében.

A hatalmas kaukázusi kutya elől menekült egy helyi édesanya két gyermekével

Kép forrása: Bama.hu/olvasói fotó

Ők szerencsésen megúszták a veszélyt, azonban egy másik lakos arról számolt be, hogy az állat a kertjébe is bemerészkedett.

Hiába a közösségi összefogás és a bírság a probléma hónapok óta fennáll

Egy helyi nő arról számolt be, hogy támadó jelleggel követte őt az állat. Gyorsan tekerni kezdett biciklijével, azonban az eb utána futott. A nő olyan hangosan kiabált ijedtében, hogy még a patikából és kijöttek megnézni, mi történik. Egy idős ember ekkor telefonos segítséget ajánlott fel, és mondta neki, hogy maradjon ott. A nő azonban hazasietett, hogy mentse a bőrét. A kaukázusi eb elkapta a hölgy tacskójának a nyakát amikor a kapuhoz érve ajtót nyitott, a kutyán pedig azóta is méretes seb látható. Mint a Bama.hu-nak elmondta, annyiban megkönnyebbült, hogy a kislánya aznap nem volt vele, így legalább ő nem volt veszélyben.

A kutya gazdája felajánlotta a tacskó állatorvosi költségeinek megtérítését

Teleki Dávid polgármester már többször egyeztetett a rendőrséggel. Szóba került a többszöri bírságolás: az eb gazdája állítja, hogy próbálja a kutyát bezárni, azonban az állat annyira elszánt, hogy a helyzet megoldhatatlan. Olyan is előfordult már, hogy a kutya szétrágta a kerítést, de arra is volt példa, hogy egy melléképület ablakát kitörve szabadult ki. A helyzetben az a legnehezebb, hogy az ebet nem lehet kóbor kutyaként kezelni, mivel minden lakó számára ismert tulajdonosa van. A lakók csak az állat tulajdonosával szemben tudnak eljárni.

Eddig a falusiak próbálkozása nem vezetett eredményre, a kaukázusi eb gazdája mindig előáll valamilyen indoklással, és a kutya ismét kinn van az utcán. Az eset szabálysértési eljárásként értelmezendő, ami a rendőrséghez tartozik. A helyiek már el sem tudják képzelni, hogy hol tarthat a bírságolás összege. Mivel a kutyának nincsen semmi problémája, nem bántották, a lakosoknak nincsen lehetősége állatvédelmi eljárás keretében fellépni. A helyiek teljesen eszköztelenek.