Huszonhét kutyát mentettek ki egy halott nő otthonából

Szombaton tudták meg a Fema Állatvédők, hogy nagy munka vár rájuk - írta meg a Feol.hu. A cikk szerint "27 alulszocializált" kutya került nagy bajba egy elhagyott házban.

27 kutya került bajba Vas vármegyében

Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

Huszonhét éhező, szomjazó, gondozatlan kutya

Egy Vas vármegyei település állatmentő szervezete riasztotta a kollégákat azután, hogy a polgármester elment egy idős nő otthonához, aki nemrég halt meg. Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója szerint az, ami ott fogadta a helyieket, még a legtapasztaltabb állatmentőket is meglepte, ezért volt szükségük erősítésre. Már a kapu után elakadt a lélegzetük, sokkoló látvány fogadta őket.

A szeméttel és törmelékekkel teli udvaron mindent vastagon beborított a por és mocsok, amely a kutyákra is ráragadt.

Fotókat is készítettek a helyszínen, amelyeket ide kattintva nézhet meg.

Meg hat kicsi...

A lovasberényi állatmentő szervezet tagjai úgy döntöttek, tucatnyi kutyát, pontosabban 13 állatot a saját telephelyükön fognak elhelyezni, emellett több kutya elszállításában segítettek. Már elindultak, amikor váratlan meglepetés érte őket.

Hirtelen többen lettek, mivel egy szuka az autóban hozta világra hat kiskutyáját, vagyis immár 13 helyett 19 kutyáról kell gondoskodniuk.

Az ebekre állatorvosi vizsgálat vár.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: